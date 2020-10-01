https://ria.ru/20201001/udalenka-1578069406.html

Власти Москвы запросят у компаний данные о соблюдении удаленки

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы будут запрашивать у предприятий информацию о соблюдении удаленного режима работы для 30% сотрудников. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T18:16

2020-10-01T18:16

2020-10-01T18:16

распространение нового коронавируса

удаленная работа

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что власти Москвы будут запрашивать у предприятий информацию о соблюдении удаленного режима работы для 30% сотрудников."Мы же видим передвижение по городу, видим, что на дорогах девятибалльные пробки, в метро много людей, и не снижается количество передвигающихся на общественном транспорте. Значит, очевидно, что просто рекомендации не работают. Поэтому мы приняли решение об обязательности этих требования (перехода на "удаленку" 30% сотрудников - ред.), будем запрашивать у предприятий чёткую информацию", - заявил Собянин.Он отметил, что также предприятиям будет направлена информация о том, что у них работают люди, которым 65 лет более, хронические больные, что их надо обязательно переводить на удаленную работу.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201001/udalenka-1578066455.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удаленная работа, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество