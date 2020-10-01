https://ria.ru/20201001/udalenka-1578066455.html
Не соблюдающих переход на удаленку работодателей могут начать наказывать
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что возможно введение санкций в отношении предприятий, не соблюдающих перевод на удаленную работу части... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:52
2020-10-01T17:52
2020-10-01T18:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил в четверг, что возможно введение санкций в отношении предприятий, не соблюдающих перевод на удаленную работу части сотрудников."Если уже совсем не услышат, тогда будем, конечно, вводить уже и санкции. Но, надеюсь, этого диалога уже будет достаточно, чтобы начинать переводить (часть сотрудников на удаленную работу - ред.)", - отметил Собянин в интервью телеканалу <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>, говоря об обязательном переводе 30% сотрудников, а также людей от 65 лет и старше и хронически больных на удаленную работу.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
2
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество