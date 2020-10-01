https://ria.ru/20201001/uborschitsa-1578050071.html

Избранная главой поселения уборщица рассказала, почему пошла на выборы

Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская рассказала журналистам, что пошла на выборы по РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:18

2020-10-01T14:18

2020-10-01T14:18

костромская область

чухломский район

политика

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Екатерина Абрамова.</strong> Избранная главой Повалихинского сельского поселения в <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> уборщица администрации Марина Удгодская рассказала журналистам, что пошла на выборы по просьбе главы поселения Николая Локтева.В четверг Удгодская вступила в должность. Церемония проходила в администрации района. Ей и другим избранным главам поселений вручили удостоверения о победе на прошедших 13 сентября выборах.Согласно данным избирательной комиссии Костромской области, Удгодская, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, выиграла выборы у действующего главы Повалихинского сельского поселения <a href="http://ria.ru/location_CHukhlomskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Чухломского района</a> единоросса Николая Локтева с 61,7% голосов. За Удгодскую проголосовали 87 человек, а за Локтева – 48.По данным облизбиркома, Удгодская, 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы было указано, что Марина – уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет.

https://ria.ru/20200929/politika-1577949088.html

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костромская область

чухломский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

костромская область, чухломский район, политика