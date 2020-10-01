Избранная главой поселения уборщица рассказала, почему пошла на выборы
© Фото : страница Марины Удгодской в соцсетиМарина Удгодская
© Фото : страница Марины Удгодской в соцсети
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская рассказала журналистам, что пошла на выборы по просьбе главы поселения Николая Локтева.
В четверг Удгодская вступила в должность. Церемония проходила в администрации района. Ей и другим избранным главам поселений вручили удостоверения о победе на прошедших 13 сентября выборах.
"Николая Сергеевича (Локтева, бывшего главу поселения) я очень уважаю. Он пришел ко мне и попросил, и я пошла ем навстречу, пошла на выборы вторым кандидатом, потому что выборы не состоялись бы, если бы был один кандидат… И все, и выиграла", - сказала Удгодская журналистам.
Согласно данным избирательной комиссии Костромской области, Удгодская, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, выиграла выборы у действующего главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района единоросса Николая Локтева с 61,7% голосов. За Удгодскую проголосовали 87 человек, а за Локтева – 48.
По данным облизбиркома, Удгодская, 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы было указано, что Марина – уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет.
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