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В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы приюта для животных
Сотрудники полиции задержали и доставили в отделение органов внутренних дел подозреваемого в убийстве на улице на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T21:59
2020-10-01T22:14
москва
происшествия
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<strong>#МОСКВА, 1 окт- РИА Новости.</strong> Сотрудники полиции задержали и доставили в отделение органов внутренних дел подозреваемого в убийстве на улице на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о подозреваемом в убийстве руководителя приюта для бездомных животных на 2-ой Вольской улице."Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в причинении ранений мужчине днём 1 октября на юго-востоке Москвы, от которых пострадавший скончался", - говорится в сообщении столичного ГУ МВД.Отмечается, что задержанного везут в территориальное подразделение для проведения следственных действий.Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что у задержанного мужчины 1994 года рождения при себе обнаружен нож, по которому следствием будет назначена судебная экспертиза.По данным следствия, 1 октября на территории приюта для животных, расположенного по 2-й Вольской улице, было обнаружено тело мужчины с колото-резаным ранением. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
https://ria.ru/20201001/ubiystvo-1578032196.html
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москва, происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы приюта для животных

21:59 01.10.2020 (обновлено: 22:14 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
#МОСКВА, 1 окт- РИА Новости. Сотрудники полиции задержали и доставили в отделение органов внутренних дел подозреваемого в убийстве на улице на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о подозреваемом в убийстве руководителя приюта для бездомных животных на 2-ой Вольской улице.
"Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в причинении ранений мужчине днём 1 октября на юго-востоке Москвы, от которых пострадавший скончался", - говорится в сообщении столичного ГУ МВД.
Отмечается, что задержанного везут в территориальное подразделение для проведения следственных действий.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что у задержанного мужчины 1994 года рождения при себе обнаружен нож, по которому следствием будет назначена судебная экспертиза.
По данным следствия, 1 октября на территории приюта для животных, расположенного по 2-й Вольской улице, было обнаружено тело мужчины с колото-резаным ранением. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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