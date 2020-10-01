https://ria.ru/20201001/ubiystvo-1578078782.html

В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы приюта для животных

Сотрудники полиции задержали и доставили в отделение органов внутренних дел подозреваемого в убийстве на улице на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T21:59

2020-10-01T21:59

2020-10-01T22:14

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_91b905f8f8d2853c6c070d58771e90fd.jpg

<strong>#МОСКВА, 1 окт- РИА Новости.</strong> Сотрудники полиции задержали и доставили в отделение органов внутренних дел подозреваемого в убийстве на улице на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о подозреваемом в убийстве руководителя приюта для бездомных животных на 2-ой Вольской улице."Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в причинении ранений мужчине днём 1 октября на юго-востоке Москвы, от которых пострадавший скончался", - говорится в сообщении столичного ГУ МВД.Отмечается, что задержанного везут в территориальное подразделение для проведения следственных действий.Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что у задержанного мужчины 1994 года рождения при себе обнаружен нож, по которому следствием будет назначена судебная экспертиза.По данным следствия, 1 октября на территории приюта для животных, расположенного по 2-й Вольской улице, было обнаружено тело мужчины с колото-резаным ранением. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

https://ria.ru/20201001/ubiystvo-1578032196.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия