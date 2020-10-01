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https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578034381.html
В Турции опровергли сообщения СМИ о претензиях к российским летчикам
Турецкие власти не требовали объяснений от экипажа российского самолета-амфибии Бе-200, который принимал участие в тушении пожара в районе Лара турецкой Антальи РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T10:10
2020-10-01T10:10
лара
бе-200
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
измир
стамбул
в мире
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<strong>АНКАРА, 1 окт - РИА Новости, Федор Смирнов.</strong> Турецкие власти не требовали объяснений от экипажа российского самолета-амфибии <a href="http://ria.ru/product_Be-200/" target="_blank" data-auto="true">Бе-200</a>, который принимал участие в тушении пожара в районе <a href="http://ria.ru/location_Lara/" target="_blank" data-auto="true">Лара</a> турецкой Антальи и вызвал беспокойство местных жителей, сообщил РИА Новости член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.Как ранее сообщила газета <a href="https://www.milliyet.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Milliyet</a>, турецкие власти попросили информацию у экипажа одного из российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, арендованных для борьбы с лесными пожарами. После забора воды самолет пролетел достаточно близко к жилым зданиям в Ларе, чем вызвал беспокойство жителей."Забор воды происходил из ближайшего удобного водоема по всем правилам пожаротушения. <a href="http://ria.ru/location_Lesnojj/" target="_blank" data-auto="true">Лесной</a> пожар произошел, как видно на видео, рядом с домами, над которым самолет пролетал на безопасной высоте. То есть вариантов два: или самолеты берут воду и тушат, или лес горит. Турецкие власти отнеслись к этому пониманием, никаких объяснений от нас не требовали", - сказал Моллаев.Он отметил, что маршрут определяется по согласованию с диспетчером, экипаж состоит из российских и турецких пилотов, на борту находится представитель лесничества. "Точка забора воды определяется по заранее согласованному плану с участием представителей управления полетами данного региона", - подчеркнул Моллаев.По его словам, ранее Бе-200 тушили лесной пожар в районе <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбула</a>. "Тогда тоже летали между жилыми домами и даже ближе, чем в Ларе. И никто там в панику не впадал, маневрами не возмущался и кроме благодарности ничего не выражал. Возможно, кто-то в Ларе по незнанию подумал, что самолет падает в воду. Но на самом деле он ее забирает, и делать это он может только на лету", - добавил собеседник агентства.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК</a>, входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>"), два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> для помощи в тушении лесных пожаров. Самолеты с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Антальи</a>, <a href="http://ria.ru/location_Izmir/" target="_blank" data-auto="true">Измира</a> и <a href="http://ria.ru/location_Bodrum/" target="_blank" data-auto="true">Бодрума</a>. Один из Бе-200 также принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции <a href="http://ria.ru/location_Sakarya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Сакарья</a> в начале июля. Как ранее сообщил РИА Новости Моллаев, Турция рассматривает вопрос покупки взятых в аренду российских противопожарных самолетов.
https://ria.ru/20200617/1573044059.html
https://ria.ru/20200214/1564787547.html
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лара
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лара, бе-200, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), измир, стамбул, в мире

В Турции опровергли сообщения СМИ о претензиях к российским летчикам

10:10 01.10.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости, Федор Смирнов. Турецкие власти не требовали объяснений от экипажа российского самолета-амфибии Бе-200, который принимал участие в тушении пожара в районе Лара турецкой Антальи и вызвал беспокойство местных жителей, сообщил РИА Новости член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.
Как ранее сообщила газета Milliyet, турецкие власти попросили информацию у экипажа одного из российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, арендованных для борьбы с лесными пожарами. После забора воды самолет пролетел достаточно близко к жилым зданиям в Ларе, чем вызвал беспокойство жителей.
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
17 июня, 10:08
Турция может приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200 после их аренды
"Забор воды происходил из ближайшего удобного водоема по всем правилам пожаротушения. Лесной пожар произошел, как видно на видео, рядом с домами, над которым самолет пролетал на безопасной высоте. То есть вариантов два: или самолеты берут воду и тушат, или лес горит. Турецкие власти отнеслись к этому пониманием, никаких объяснений от нас не требовали", - сказал Моллаев.
Он отметил, что маршрут определяется по согласованию с диспетчером, экипаж состоит из российских и турецких пилотов, на борту находится представитель лесничества. "Точка забора воды определяется по заранее согласованному плану с участием представителей управления полетами данного региона", - подчеркнул Моллаев.
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС - РИА Новости, 1920, 14.02.2020
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Минобороны заключило новый контракт на самолеты-амфибии Бе-200ЧС
По его словам, ранее Бе-200 тушили лесной пожар в районе Стамбула. "Тогда тоже летали между жилыми домами и даже ближе, чем в Ларе. И никто там в панику не впадал, маневрами не возмущался и кроме благодарности ничего не выражал. Возможно, кто-то в Ларе по незнанию подумал, что самолет падает в воду. Но на самом деле он ее забирает, и делать это он может только на лету", - добавил собеседник агентства.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех"), два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Самолеты с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Один из Бе-200 также принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья в начале июля. Как ранее сообщил РИА Новости Моллаев, Турция рассматривает вопрос покупки взятых в аренду российских противопожарных самолетов.
 
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ЛараБе-200РостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ИзмирСтамбулВ мире
 
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