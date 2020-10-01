https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578034381.html

В Турции опровергли сообщения СМИ о претензиях к российским летчикам

Турецкие власти не требовали объяснений от экипажа российского самолета-амфибии Бе-200, который принимал участие в тушении пожара в районе Лара турецкой Антальи РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T10:10

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2020-10-01T10:10

лара

бе-200

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

измир

стамбул

в мире

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<strong>АНКАРА, 1 окт - РИА Новости, Федор Смирнов.</strong> Турецкие власти не требовали объяснений от экипажа российского самолета-амфибии <a href="http://ria.ru/product_Be-200/" target="_blank" data-auto="true">Бе-200</a>, который принимал участие в тушении пожара в районе <a href="http://ria.ru/location_Lara/" target="_blank" data-auto="true">Лара</a> турецкой Антальи и вызвал беспокойство местных жителей, сообщил РИА Новости член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.Как ранее сообщила газета <a href="https://www.milliyet.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Milliyet</a>, турецкие власти попросили информацию у экипажа одного из российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, арендованных для борьбы с лесными пожарами. После забора воды самолет пролетел достаточно близко к жилым зданиям в Ларе, чем вызвал беспокойство жителей."Забор воды происходил из ближайшего удобного водоема по всем правилам пожаротушения. <a href="http://ria.ru/location_Lesnojj/" target="_blank" data-auto="true">Лесной</a> пожар произошел, как видно на видео, рядом с домами, над которым самолет пролетал на безопасной высоте. То есть вариантов два: или самолеты берут воду и тушат, или лес горит. Турецкие власти отнеслись к этому пониманием, никаких объяснений от нас не требовали", - сказал Моллаев.Он отметил, что маршрут определяется по согласованию с диспетчером, экипаж состоит из российских и турецких пилотов, на борту находится представитель лесничества. "Точка забора воды определяется по заранее согласованному плану с участием представителей управления полетами данного региона", - подчеркнул Моллаев.По его словам, ранее Бе-200 тушили лесной пожар в районе <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбула</a>. "Тогда тоже летали между жилыми домами и даже ближе, чем в Ларе. И никто там в панику не впадал, маневрами не возмущался и кроме благодарности ничего не выражал. Возможно, кто-то в Ларе по незнанию подумал, что самолет падает в воду. Но на самом деле он ее забирает, и делать это он может только на лету", - добавил собеседник агентства.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК</a>, входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>"), два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> для помощи в тушении лесных пожаров. Самолеты с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Антальи</a>, <a href="http://ria.ru/location_Izmir/" target="_blank" data-auto="true">Измира</a> и <a href="http://ria.ru/location_Bodrum/" target="_blank" data-auto="true">Бодрума</a>. Один из Бе-200 также принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции <a href="http://ria.ru/location_Sakarya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Сакарья</a> в начале июля. Как ранее сообщил РИА Новости Моллаев, Турция рассматривает вопрос покупки взятых в аренду российских противопожарных самолетов.

https://ria.ru/20200617/1573044059.html

https://ria.ru/20200214/1564787547.html

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лара

измир

стамбул

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лара, бе-200, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), измир, стамбул, в мире