В Турции опровергли сообщения СМИ о претензиях к российским летчикам
АНКАРА, 1 окт - РИА Новости, Федор Смирнов. Турецкие власти не требовали объяснений от экипажа российского самолета-амфибии Бе-200, который принимал участие в тушении пожара в районе Лара турецкой Антальи и вызвал беспокойство местных жителей, сообщил РИА Новости член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.
Как ранее сообщила газета Milliyet, турецкие власти попросили информацию у экипажа одного из российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, арендованных для борьбы с лесными пожарами. После забора воды самолет пролетел достаточно близко к жилым зданиям в Ларе, чем вызвал беспокойство жителей.
"Забор воды происходил из ближайшего удобного водоема по всем правилам пожаротушения. Лесной пожар произошел, как видно на видео, рядом с домами, над которым самолет пролетал на безопасной высоте. То есть вариантов два: или самолеты берут воду и тушат, или лес горит. Турецкие власти отнеслись к этому пониманием, никаких объяснений от нас не требовали", - сказал Моллаев.
Он отметил, что маршрут определяется по согласованию с диспетчером, экипаж состоит из российских и турецких пилотов, на борту находится представитель лесничества. "Точка забора воды определяется по заранее согласованному плану с участием представителей управления полетами данного региона", - подчеркнул Моллаев.
14 февраля, 15:43Минобороны заключило новый контракт на самолеты-амфибии Бе-200ЧС
По его словам, ранее Бе-200 тушили лесной пожар в районе Стамбула. "Тогда тоже летали между жилыми домами и даже ближе, чем в Ларе. И никто там в панику не впадал, маневрами не возмущался и кроме благодарности ничего не выражал. Возможно, кто-то в Ларе по незнанию подумал, что самолет падает в воду. Но на самом деле он ее забирает, и делать это он может только на лету", - добавил собеседник агентства.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех"), два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Самолеты с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Один из Бе-200 также принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья в начале июля. Как ранее сообщил РИА Новости Моллаев, Турция рассматривает вопрос покупки взятых в аренду российских противопожарных самолетов.