https://ria.ru/20201001/tseny-1578029569.html

Аналитики дали прогнозы по росту цен в октябре

Эксперты ожидают годовую инфляцию в России в октябре на уровне 3,8%, к концу года она ускорится до 3,9%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T06:12

2020-10-01T06:12

2020-10-01T06:23

россия

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Эксперты ожидают годовую инфляцию в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> в октябре на уровне 3,8%, к концу года она ускорится до 3,9%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.По данным Росстата, в мае годовая инфляция замедлилась до 3% с апрельских 3,1%, однако постепенное снятие коронавирусных ограничений разогнало ее в июне до 3,2%, а в августе - уже до 3,6%. Согласно опросу экспертов в начале сентября, в прошлом месяце инфляция могла составить 3,6%, к концу года они ждали ее на уровне 3,7%.Факторы инфляцииОсновной причиной роста цен в октябре станет перенос ослабления курса рубля во внутренние цены, считает замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.Начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев соглашается с коллегой, а также указывает на фактор восстановления потребительской активности. "Динамика доходов населения и розничных продаж указывает, что восстановительный тренд в потреблении остается умеренным. Мы уже наблюдали в августе и сентябре ускорение инфляции на этом фоне. В октябре этот тренд, вероятно, будет угасать, но к нему добавится отложенный эффект на цены после прошедшего ослабления рубля", - добавил он.Несмотря на проинфляционное влияние ослабления курса рубля есть ряд и сдерживающих факторов. "Сдерживать инфляцию будут нарастающая вторая волна коронавируса в России и постепенное возвращение карантинных мер. Ограничительные меры будут сдерживать экономическую активность и рост цен. Также высокая безработица, провал в доходах за время самоизоляции и социальное дистанцирование будут сдерживать потребительскую активность и инфляционное давление", - считает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.Другими сдерживающими инфляцию факторами управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин назвал снижение спроса населения на товары и услуги из-за снижающихся реальных располагаемых доходов, сжатие международного туризма и снижение цен на плодоовощную продукцию.Указывает на ограниченный потенциал ускорения инфляции и главный экономист Сбербанка Антон Струченевский. "Во-первых, доходы населения сильно снизились и это скажется негативно на темпах восстановления спроса. Во-вторых, рост выпуска в сельском хозяйстве также будет сдерживать инфляцию в пищевом сегменте", - считает эксперт.Прогнозы аналитиковПрогнозы аналитиков по годовой инфляции в октябре и декабре текущего года представлены ниже (в %):АКРА - 4 / 4-4,2БКС - 4 / 4,1"ВТБ Капитал" - 3,9 / 3,7Газпромбанк - 3,9 / 3,8"Зенит" - 3,8 / 3,9НКР - 3,8 / 3,7-3,9НРА - 3,7 / 3,7-4,2"Открытие" - 4-4,1 / 4-4,5Промсвязьбанк - 3,7 / 3,7Росбанк - 3,9 / 4,3Сбербанк - 3,9 / 4Совкомбанк - 3,8 / 3,9"Эксперт РА" - 3,5 / 3,7

https://ria.ru/20200924/benzin-1577729898.html

https://realty.ria.ru/20200922/tseny-1577596408.html

https://ria.ru/20200914/osago-1577203829.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика