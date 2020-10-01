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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/tramp-1578080440.html
В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
Американские ученые из Корнеллского университета назвали президента США Дональда Трампа главным распространителем дезинформации о коронавирусе, говорится в... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T23:23
2020-10-01T23:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
воз
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Американские ученые из Корнеллского университета назвали президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> главным распространителем дезинформации о коронавирусе, говорится в опубликованном исследовании университета.В своем исследовании ученые широко используют термин "инфодемия" (от слов "информация" и "эпидемия"), который впервые применила Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) для обозначения волны слухов, обычно дезинформирующих, о коронавирусе в информационном пространстве."Мы обнаружили, что упоминания в СМИ имени президента США Дональда Трампа в контексте дезинформации о COIVID-19 были крупнейшей частью "инфодемии". Упоминания Трампа охватывают 37,9% от всех дезинформирующих дискуссий, что опережает (по частоте упоминаний – ред.) любые другие темы (связанные с пандемией – ред.). Мы сделали вывод, что президент США был, похоже, локомотивом "инфодемии", - говорится в исследовании ученыхВ своем исследовании ученые рассмотрели более 38 миллионов англоязычных статей о коронавирусе, которые были опубликованы с 1 января по 26 мая.Исследователи выделили 11 тем, в которых информация о пандемии COVID-19 искажалась, и зафиксировали 522 472 случаев "инфодемии" в англоязычных СМИ. Отмечается, что 423 921 материал с заведомо ложной информацией о коронавирусе – это статьи с высказываниями Трампа. Наиболее популярной темой стали "чудодейственные лекарства" от коронавируса (295 351 упоминание в англоязычных СМИ). Согласно исследованию ученых, наибольший всплеск упоминаний в СМИ этих лекарств спровоцировали слова Трампа во время брифингов о пользе гидроксихлорохина.В случаи коронавирусной "инфодемии" также включены такие темы, как обвинения в адрес Демократической партии США по поводу возможных выгод для них от пандемии, связь вспышек заболеваний с вышками 5G, роль <a href="http://ria.ru/person_Bill_Gejjts/" target="_blank" data-auto="true">Билла Гейтса</a> и другие.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577675419.html
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Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, воз, сша, в мире

В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"

23:23 01.10.2020
 
© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американские ученые из Корнеллского университета назвали президента США Дональда Трампа главным распространителем дезинформации о коронавирусе, говорится в опубликованном исследовании университета.
В своем исследовании ученые широко используют термин "инфодемия" (от слов "информация" и "эпидемия"), который впервые применила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для обозначения волны слухов, обычно дезинформирующих, о коронавирусе в информационном пространстве.
"Мы обнаружили, что упоминания в СМИ имени президента США Дональда Трампа в контексте дезинформации о COIVID-19 были крупнейшей частью "инфодемии". Упоминания Трампа охватывают 37,9% от всех дезинформирующих дискуссий, что опережает (по частоте упоминаний – ред.) любые другие темы (связанные с пандемией – ред.). Мы сделали вывод, что президент США был, похоже, локомотивом "инфодемии", - говорится в исследовании ученых
В своем исследовании ученые рассмотрели более 38 миллионов англоязычных статей о коронавирусе, которые были опубликованы с 1 января по 26 мая.
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Исследователи выделили 11 тем, в которых информация о пандемии COVID-19 искажалась, и зафиксировали 522 472 случаев "инфодемии" в англоязычных СМИ. Отмечается, что 423 921 материал с заведомо ложной информацией о коронавирусе – это статьи с высказываниями Трампа. Наиболее популярной темой стали "чудодейственные лекарства" от коронавируса (295 351 упоминание в англоязычных СМИ). Согласно исследованию ученых, наибольший всплеск упоминаний в СМИ этих лекарств спровоцировали слова Трампа во время брифингов о пользе гидроксихлорохина.
В случаи коронавирусной "инфодемии" также включены такие темы, как обвинения в адрес Демократической партии США по поводу возможных выгод для них от пандемии, связь вспышек заболеваний с вышками 5G, роль Билла Гейтса и другие.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампВОЗСШАВ мире
 
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