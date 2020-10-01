В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп в медицинской маске
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американские ученые из Корнеллского университета назвали президента США Дональда Трампа главным распространителем дезинформации о коронавирусе, говорится в опубликованном исследовании университета.
В своем исследовании ученые широко используют термин "инфодемия" (от слов "информация" и "эпидемия"), который впервые применила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для обозначения волны слухов, обычно дезинформирующих, о коронавирусе в информационном пространстве.
"Мы обнаружили, что упоминания в СМИ имени президента США Дональда Трампа в контексте дезинформации о COIVID-19 были крупнейшей частью "инфодемии". Упоминания Трампа охватывают 37,9% от всех дезинформирующих дискуссий, что опережает (по частоте упоминаний – ред.) любые другие темы (связанные с пандемией – ред.). Мы сделали вывод, что президент США был, похоже, локомотивом "инфодемии", - говорится в исследовании ученых
В своем исследовании ученые рассмотрели более 38 миллионов англоязычных статей о коронавирусе, которые были опубликованы с 1 января по 26 мая.
Исследователи выделили 11 тем, в которых информация о пандемии COVID-19 искажалась, и зафиксировали 522 472 случаев "инфодемии" в англоязычных СМИ. Отмечается, что 423 921 материал с заведомо ложной информацией о коронавирусе – это статьи с высказываниями Трампа. Наиболее популярной темой стали "чудодейственные лекарства" от коронавируса (295 351 упоминание в англоязычных СМИ). Согласно исследованию ученых, наибольший всплеск упоминаний в СМИ этих лекарств спровоцировали слова Трампа во время брифингов о пользе гидроксихлорохина.
В случаи коронавирусной "инфодемии" также включены такие темы, как обвинения в адрес Демократической партии США по поводу возможных выгод для них от пандемии, связь вспышек заболеваний с вышками 5G, роль Билла Гейтса и другие.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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