https://ria.ru/20201001/tramp-1578080440.html

В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"

Американские ученые из Корнеллского университета назвали президента США Дональда Трампа главным распространителем дезинформации о коронавирусе, говорится в... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T23:23

2020-10-01T23:23

2020-10-01T23:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

дональд трамп

воз

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Американские ученые из Корнеллского университета назвали президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> главным распространителем дезинформации о коронавирусе, говорится в опубликованном исследовании университета.В своем исследовании ученые широко используют термин "инфодемия" (от слов "информация" и "эпидемия"), который впервые применила Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) для обозначения волны слухов, обычно дезинформирующих, о коронавирусе в информационном пространстве."Мы обнаружили, что упоминания в СМИ имени президента США Дональда Трампа в контексте дезинформации о COIVID-19 были крупнейшей частью "инфодемии". Упоминания Трампа охватывают 37,9% от всех дезинформирующих дискуссий, что опережает (по частоте упоминаний – ред.) любые другие темы (связанные с пандемией – ред.). Мы сделали вывод, что президент США был, похоже, локомотивом "инфодемии", - говорится в исследовании ученыхВ своем исследовании ученые рассмотрели более 38 миллионов англоязычных статей о коронавирусе, которые были опубликованы с 1 января по 26 мая.Исследователи выделили 11 тем, в которых информация о пандемии COVID-19 искажалась, и зафиксировали 522 472 случаев "инфодемии" в англоязычных СМИ. Отмечается, что 423 921 материал с заведомо ложной информацией о коронавирусе – это статьи с высказываниями Трампа. Наиболее популярной темой стали "чудодейственные лекарства" от коронавируса (295 351 упоминание в англоязычных СМИ). Согласно исследованию ученых, наибольший всплеск упоминаний в СМИ этих лекарств спровоцировали слова Трампа во время брифингов о пользе гидроксихлорохина.В случаи коронавирусной "инфодемии" также включены такие темы, как обвинения в адрес Демократической партии США по поводу возможных выгод для них от пандемии, связь вспышек заболеваний с вышками 5G, роль <a href="http://ria.ru/person_Bill_Gejjts/" target="_blank" data-auto="true">Билла Гейтса</a> и другие.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577675419.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575787837.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, воз, сша, в мире