https://ria.ru/20201001/tramp-1578037807.html

Презентация коллективной монографии ИНИОН РАН "Феномен Трампа"

РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:13

2020-10-01T11:13

2020-10-01T11:13

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1578037807.jpg?1601540024

<strong>7 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в рамках которой будет представлена коллективная монография "Феномен Трампа", подготовленная Институтом научной информации по общественным наукам РАН, в которой дан комплексный анализ избрания Дональда Трампа президентом США и специфики внутренней и внешней политики его администрации.<br><br><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201007/952924100.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники – эксперты ИНИОН:<br></strong>- врио директора, член-корреспондент РАН Алексей КУЗНЕЦОВ;<br>- заместитель директора Дмитрий ЕФРЕМЕНКО;<br>- ведущий научный сотрудник отдела философии Борис МЕЖУЕВ;<br>- старший научный сотрудник отдела языкознания Мария РАРЕНКО;<br>- старший научный сотрудник отдела проблем европейской безопасности Анастасия ПОНАМАРЕВА;<br>- ведущий научный сотрудник отдела политической науки Владимир АВДОНИН.<br><br>Около месяца осталось до очередных президентских выборов в США, запланированных на 3 ноября, в ходе которых за кресло в Белом доме будут бороться действующий президент республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. 4 года назад, в ноябре 2016 года, мало кто ожидал, что на выборах президента сможет победить нестандартный, яркий политик, слабо интегрированный в американский политический истеблишмент. Тогда миллиардеру Трампу удалось не только стать 45-м американским президентом, но и продержаться на этом посту, несмотря на непрекращающиеся в течение всего срока попытки импичмента, а также серьезно трансформировать внутреннюю и внешнюю политику США. Что позволило Трампу победить на выборах в ноябре 2016-го? Удастся ли ему повторить успех в 2020-м году?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы