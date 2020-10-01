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https://ria.ru/20201001/tramp-1578037807.html
Презентация коллективной монографии ИНИОН РАН "Феномен Трампа"
РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:13
2020-10-01T11:13
анонсы
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https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1578037807.jpg?1601540024
<strong>7 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в рамках которой будет представлена коллективная монография "Феномен Трампа", подготовленная Институтом научной информации по общественным наукам РАН, в которой дан комплексный анализ избрания Дональда Трампа президентом США и специфики внутренней и внешней политики его администрации.<br><br><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201007/952924100.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники – эксперты ИНИОН:<br></strong>- врио директора, член-корреспондент РАН Алексей КУЗНЕЦОВ;<br>- заместитель директора Дмитрий ЕФРЕМЕНКО;<br>- ведущий научный сотрудник отдела философии Борис МЕЖУЕВ;<br>- старший научный сотрудник отдела языкознания Мария РАРЕНКО;<br>- старший научный сотрудник отдела проблем европейской безопасности Анастасия ПОНАМАРЕВА;<br>- ведущий научный сотрудник отдела политической науки Владимир АВДОНИН.<br><br>Около месяца осталось до очередных президентских выборов в США, запланированных на 3 ноября, в ходе которых за кресло в Белом доме будут бороться действующий президент республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. 4 года назад, в ноябре 2016 года, мало кто ожидал, что на выборах президента сможет победить нестандартный, яркий политик, слабо интегрированный в американский политический истеблишмент. Тогда миллиардеру Трампу удалось не только стать 45-м американским президентом, но и продержаться на этом посту, несмотря на непрекращающиеся в течение всего срока попытки импичмента, а также серьезно трансформировать внутреннюю и внешнюю политику США. Что позволило Трампу победить на выборах в ноябре 2016-го? Удастся ли ему повторить успех в 2020-м году?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация коллективной монографии ИНИОН РАН "Феномен Трампа"

11:13 01.10.2020
 
Читать ria.ru в
7 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в рамках которой будет представлена коллективная монография "Феномен Трампа", подготовленная Институтом научной информации по общественным наукам РАН, в которой дан комплексный анализ избрания Дональда Трампа президентом США и специфики внутренней и внешней политики его администрации.

Задать вопрос

Участники – эксперты ИНИОН:
- врио директора, член-корреспондент РАН Алексей КУЗНЕЦОВ;
- заместитель директора Дмитрий ЕФРЕМЕНКО;
- ведущий научный сотрудник отдела философии Борис МЕЖУЕВ;
- старший научный сотрудник отдела языкознания Мария РАРЕНКО;
- старший научный сотрудник отдела проблем европейской безопасности Анастасия ПОНАМАРЕВА;
- ведущий научный сотрудник отдела политической науки Владимир АВДОНИН.

Около месяца осталось до очередных президентских выборов в США, запланированных на 3 ноября, в ходе которых за кресло в Белом доме будут бороться действующий президент республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. 4 года назад, в ноябре 2016 года, мало кто ожидал, что на выборах президента сможет победить нестандартный, яркий политик, слабо интегрированный в американский политический истеблишмент. Тогда миллиардеру Трампу удалось не только стать 45-м американским президентом, но и продержаться на этом посту, несмотря на непрекращающиеся в течение всего срока попытки импичмента, а также серьезно трансформировать внутреннюю и внешнюю политику США. Что позволило Трампу победить на выборах в ноябре 2016-го? Удастся ли ему повторить успех в 2020-м году?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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