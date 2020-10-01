Презентация коллективной монографии ИНИОН РАН "Феномен Трампа"
7 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в рамках которой будет представлена коллективная монография "Феномен Трампа", подготовленная Институтом научной информации по общественным наукам РАН, в которой дан комплексный анализ избрания Дональда Трампа президентом США и специфики внутренней и внешней политики его администрации.
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Участники – эксперты ИНИОН:
- врио директора, член-корреспондент РАН Алексей КУЗНЕЦОВ;
- заместитель директора Дмитрий ЕФРЕМЕНКО;
- ведущий научный сотрудник отдела философии Борис МЕЖУЕВ;
- старший научный сотрудник отдела языкознания Мария РАРЕНКО;
- старший научный сотрудник отдела проблем европейской безопасности Анастасия ПОНАМАРЕВА;
- ведущий научный сотрудник отдела политической науки Владимир АВДОНИН.
Около месяца осталось до очередных президентских выборов в США, запланированных на 3 ноября, в ходе которых за кресло в Белом доме будут бороться действующий президент республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. 4 года назад, в ноябре 2016 года, мало кто ожидал, что на выборах президента сможет победить нестандартный, яркий политик, слабо интегрированный в американский политический истеблишмент. Тогда миллиардеру Трампу удалось не только стать 45-м американским президентом, но и продержаться на этом посту, несмотря на непрекращающиеся в течение всего срока попытки импичмента, а также серьезно трансформировать внутреннюю и внешнюю политику США. Что позволило Трампу победить на выборах в ноябре 2016-го? Удастся ли ему повторить успех в 2020-м году?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Участники – эксперты ИНИОН:
- врио директора, член-корреспондент РАН Алексей КУЗНЕЦОВ;
- заместитель директора Дмитрий ЕФРЕМЕНКО;
- ведущий научный сотрудник отдела философии Борис МЕЖУЕВ;
- старший научный сотрудник отдела языкознания Мария РАРЕНКО;
- старший научный сотрудник отдела проблем европейской безопасности Анастасия ПОНАМАРЕВА;
- ведущий научный сотрудник отдела политической науки Владимир АВДОНИН.
Около месяца осталось до очередных президентских выборов в США, запланированных на 3 ноября, в ходе которых за кресло в Белом доме будут бороться действующий президент республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. 4 года назад, в ноябре 2016 года, мало кто ожидал, что на выборах президента сможет победить нестандартный, яркий политик, слабо интегрированный в американский политический истеблишмент. Тогда миллиардеру Трампу удалось не только стать 45-м американским президентом, но и продержаться на этом посту, несмотря на непрекращающиеся в течение всего срока попытки импичмента, а также серьезно трансформировать внутреннюю и внешнюю политику США. Что позволило Трампу победить на выборах в ноябре 2016-го? Удастся ли ему повторить успех в 2020-м году?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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