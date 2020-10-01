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Трамп продлил финансирование правительства США
Президент США Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. РИА Новости, 01.10.2020
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сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подписал резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир."Президент Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря 2020 года", - написал Дир в <a href="https://twitter.com/juddpdeere45" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее сенат США вслед за палатой представителей принял временный бюджет до 11 декабря, позволив предотвратить шатдаун федерального правительства. Законопроект принимает меры выполнения федерального бюджета до 11 декабря, что дает партиям в конгрессе и Белому дому сосредоточиться на выборах 3 ноября. После подписания Трампом законопроект становится законом.В США существует правило, когда без принятого бюджета федеральное правительство должно сокращать работу. Крайним сроком для принятия бюджета на данный момент было 30 сентября — конец финансового года.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп продлил финансирование правительства США

08:04 01.10.2020 (обновлено: 08:14 01.10.2020)
 
© AP Photo / Matt YorkПрезидент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© AP Photo / Matt York
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
"Президент Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря 2020 года", - написал Дир в Twitter.
Ранее сенат США вслед за палатой представителей принял временный бюджет до 11 декабря, позволив предотвратить шатдаун федерального правительства. Законопроект принимает меры выполнения федерального бюджета до 11 декабря, что дает партиям в конгрессе и Белому дому сосредоточиться на выборах 3 ноября. После подписания Трампом законопроект становится законом.
В США существует правило, когда без принятого бюджета федеральное правительство должно сокращать работу. Крайним сроком для принятия бюджета на данный момент было 30 сентября — конец финансового года.
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