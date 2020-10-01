Трамп продлил финансирование правительства США
08:04 01.10.2020 (обновлено: 08:14 01.10.2020)
© AP Photo / Matt YorkПрезидент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
© AP Photo / Matt York
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
"Президент Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря 2020 года", - написал Дир в Twitter.
⚠️President @realDonaldTrump has signed the Continuing Resolution, funding the government through December 11, 2020.— Judd Deere (@JuddPDeere45) October 1, 2020
Ранее сенат США вслед за палатой представителей принял временный бюджет до 11 декабря, позволив предотвратить шатдаун федерального правительства. Законопроект принимает меры выполнения федерального бюджета до 11 декабря, что дает партиям в конгрессе и Белому дому сосредоточиться на выборах 3 ноября. После подписания Трампом законопроект становится законом.
В США существует правило, когда без принятого бюджета федеральное правительство должно сокращать работу. Крайним сроком для принятия бюджета на данный момент было 30 сентября — конец финансового года.