https://ria.ru/20201001/tramp-1578030772.html

Трамп продлил финансирование правительства США

Президент США Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T08:04

2020-10-01T08:04

2020-10-01T08:14

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подписал резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир."Президент Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря 2020 года", - написал Дир в <a href="https://twitter.com/juddpdeere45" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее сенат США вслед за палатой представителей принял временный бюджет до 11 декабря, позволив предотвратить шатдаун федерального правительства. Законопроект принимает меры выполнения федерального бюджета до 11 декабря, что дает партиям в конгрессе и Белому дому сосредоточиться на выборах 3 ноября. После подписания Трампом законопроект становится законом.В США существует правило, когда без принятого бюджета федеральное правительство должно сокращать работу. Крайним сроком для принятия бюджета на данный момент было 30 сентября — конец финансового года.

https://ria.ru/20200930/debaty-1578004880.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире