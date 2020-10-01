https://ria.ru/20201001/temperatura-1578059474.html

Температурный контроль усилят в школах Московской области

В школах Московской области медики усилят контроль за самочувствием учащихся начиная с 5 октября. Об этом рассказала министр образования региона Ирина... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T16:35

2020-10-01T16:35

2020-10-01T16:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>В школах Московской области медики усилят контроль за самочувствием учащихся начиная с 5 октября. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/v-shkolah-podmoskovja-usiljat-temperaturnyj-kontrol/" target="_blank">"360"</a>."Планируется усиление в степени контроля. Мы с понедельника начинаем линейный контроль, который будет осуществляться министерством образования во всех школах Московской области", – заявила глава ведомства.На входе в школы у учеников будут обязательно измерять температуру. Ребенка с температурой выше 37 градусов не допустят на занятия."Важно, чтобы администраторы на входе в школе эту температуру фиксировали. Мы будем следить, чтобы это исполнялось", – отметила Каклюгина.По ее словам, из-за коронавируса под удар попали именно учителя, поскольку дети обычно переносят новую инфекцию бессимптомно. По этой причине педагогам рекомендовано надевать маску при работе со школьниками.Кроме того, персонал школ должен проветривать помещения и проводить дезинфекцию. Соблюдение этих правил должностные лица будут проверять в каждой школе Подмосковья начиная с 5 октября.По модульной системе плановые каникулы начинаются с понедельника, 5 октября. Если школа работает по четвертям, отдых для учащихся начнется в ноябре. При этом директорам школ, где каникулы не запланированы на октябрь, посоветовали исходить из эпидемической ситуации.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)