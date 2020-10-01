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https://ria.ru/20201001/temperatura-1578059474.html
Температурный контроль усилят в школах Московской области
В школах Московской области медики усилят контроль за самочувствием учащихся начиная с 5 октября. Об этом рассказала министр образования региона Ирина... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T16:35
2020-10-01T16:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>В школах Московской области медики усилят контроль за самочувствием учащихся начиная с 5 октября. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/v-shkolah-podmoskovja-usiljat-temperaturnyj-kontrol/" target="_blank">"360"</a>."Планируется усиление в степени контроля. Мы с понедельника начинаем линейный контроль, который будет осуществляться министерством образования во всех школах Московской области", – заявила глава ведомства.На входе в школы у учеников будут обязательно измерять температуру. Ребенка с температурой выше 37 градусов не допустят на занятия."Важно, чтобы администраторы на входе в школе эту температуру фиксировали. Мы будем следить, чтобы это исполнялось", – отметила Каклюгина.По ее словам, из-за коронавируса под удар попали именно учителя, поскольку дети обычно переносят новую инфекцию бессимптомно. По этой причине педагогам рекомендовано надевать маску при работе со школьниками.Кроме того, персонал школ должен проветривать помещения и проводить дезинфекцию. Соблюдение этих правил должностные лица будут проверять в каждой школе Подмосковья начиная с 5 октября.По модульной системе плановые каникулы начинаются с понедельника, 5 октября. Если школа работает по четвертям, отдых для учащихся начнется в ноябре. При этом директорам школ, где каникулы не запланированы на октябрь, посоветовали исходить из эпидемической ситуации.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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московская область (подмосковье)

Температурный контроль усилят в школах Московской области

16:35 01.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичУченице школы измеряют температуру перед началом занятий
Ученице школы измеряют температуру перед началом занятий - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В школах Московской области медики усилят контроль за самочувствием учащихся начиная с 5 октября. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".
"Планируется усиление в степени контроля. Мы с понедельника начинаем линейный контроль, который будет осуществляться министерством образования во всех школах Московской области", – заявила глава ведомства.
На входе в школы у учеников будут обязательно измерять температуру. Ребенка с температурой выше 37 градусов не допустят на занятия.
"Важно, чтобы администраторы на входе в школе эту температуру фиксировали. Мы будем следить, чтобы это исполнялось", – отметила Каклюгина.
По ее словам, из-за коронавируса под удар попали именно учителя, поскольку дети обычно переносят новую инфекцию бессимптомно. По этой причине педагогам рекомендовано надевать маску при работе со школьниками.
Кроме того, персонал школ должен проветривать помещения и проводить дезинфекцию. Соблюдение этих правил должностные лица будут проверять в каждой школе Подмосковья начиная с 5 октября.
По модульной системе плановые каникулы начинаются с понедельника, 5 октября. Если школа работает по четвертям, отдых для учащихся начнется в ноябре. При этом директорам школ, где каникулы не запланированы на октябрь, посоветовали исходить из эпидемической ситуации.
 
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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