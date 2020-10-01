https://ria.ru/20201001/surface-laptop-go-1578070895.html

Недорогой ноутбук Microsoft получил корпус из пластика и медленную память

Компания Microsoft представила недорогую линейку лэптопов собственной разработки Surface Laptop Go. Ноутбук показали на официальном YouTube-канале корпорации из РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T18:32

2020-10-01T18:32

2020-10-01T18:32

риа наука

microsoft corporation

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> представила недорогую линейку лэптопов собственной разработки Surface Laptop Go. Ноутбук <a href="https://youtu.be/kp4Acofumyg" target="_blank">показали</a> на официальном YouTube-канале корпорации из Редмонда.В лэптопе установлен 12,4-дюймовый сенсорный дисплей с необычным разрешением — 1536 x 1024 точек. Отчасти, это продиктовано соотношением сторон 3:2, которое понравится тем, кто часто работает с документами, но не мультимедиа. Ноутбук получился относительно легким — 1100 граммов при толщине в 16 мм. Удалось это благодаря использованию пластика в корпусе, из алюминия здесь только крышка. В старших версиях есть сканер отпечатков пальцев в клавише включения.Компьютер построен на полноценном процессоре Intel Core i5-1035G1, работающем на частоте до 3,6 ГГц. Базовый вариант вряд ли отличится быстродействием из-за 4 ГБ оперативной и 64 ГБ медленной постоянной памяти, выполненной по стандарту eMMC. Интереснее выглядят варианты с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ SSD. Вне зависимости от исполнения, все Surface Laptop Go получили поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, гнездо для наушников, по одному порту USB-C и USB-A.Базовая версия станет доступна в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> 13 октября по цене 550 долларов (около 42 000 рублей по текущему курсу). 128-ГБ вариант обойдется в 700 долларов (54 000 рублей), а 256-ГБ — 900 долларов (70 000 рублей).

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft corporation, гаджеты, технологии