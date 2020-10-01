Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201001/surface-laptop-go-1578070895.html
Недорогой ноутбук Microsoft получил корпус из пластика и медленную память
Компания Microsoft представила недорогую линейку лэптопов собственной разработки Surface Laptop Go. Ноутбук показали на официальном YouTube-канале корпорации из РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:32
2020-10-01T18:32
риа наука
microsoft corporation
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578070817_46:0:3685:2047_1400x0_80_0_0_b4498612ad9c88518e4cbfd3734c2581.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> представила недорогую линейку лэптопов собственной разработки Surface Laptop Go. Ноутбук <a href="https://youtu.be/kp4Acofumyg" target="_blank">показали</a> на официальном YouTube-канале корпорации из Редмонда.В лэптопе установлен 12,4-дюймовый сенсорный дисплей с необычным разрешением — 1536 x 1024 точек. Отчасти, это продиктовано соотношением сторон 3:2, которое понравится тем, кто часто работает с документами, но не мультимедиа. Ноутбук получился относительно легким — 1100 граммов при толщине в 16 мм. Удалось это благодаря использованию пластика в корпусе, из алюминия здесь только крышка. В старших версиях есть сканер отпечатков пальцев в клавише включения.Компьютер построен на полноценном процессоре Intel Core i5-1035G1, работающем на частоте до 3,6 ГГц. Базовый вариант вряд ли отличится быстродействием из-за 4 ГБ оперативной и 64 ГБ медленной постоянной памяти, выполненной по стандарту eMMC. Интереснее выглядят варианты с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ SSD. Вне зависимости от исполнения, все Surface Laptop Go получили поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, гнездо для наушников, по одному порту USB-C и USB-A.Базовая версия станет доступна в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> 13 октября по цене 550 долларов (около 42 000 рублей по текущему курсу). 128-ГБ вариант обойдется в 700 долларов (54 000 рублей), а 256-ГБ — 900 долларов (70 000 рублей).
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578070817_501:0:3230:2047_1400x0_80_0_0_b89d017b1e3d495c3b9538fd9243f55e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
microsoft corporation, гаджеты, технологии

Недорогой ноутбук Microsoft получил корпус из пластика и медленную память

18:32 01.10.2020
 
© MicrosoftMicrosoft Surface Laptop Go
Microsoft Surface Laptop Go - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Microsoft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Компания Microsoft представила недорогую линейку лэптопов собственной разработки Surface Laptop Go. Ноутбук показали на официальном YouTube-канале корпорации из Редмонда.
В лэптопе установлен 12,4-дюймовый сенсорный дисплей с необычным разрешением — 1536 x 1024 точек. Отчасти, это продиктовано соотношением сторон 3:2, которое понравится тем, кто часто работает с документами, но не мультимедиа.
Ноутбук получился относительно легким — 1100 граммов при толщине в 16 мм. Удалось это благодаря использованию пластика в корпусе, из алюминия здесь только крышка. В старших версиях есть сканер отпечатков пальцев в клавише включения.
Компьютер построен на полноценном процессоре Intel Core i5-1035G1, работающем на частоте до 3,6 ГГц. Базовый вариант вряд ли отличится быстродействием из-за 4 ГБ оперативной и 64 ГБ медленной постоянной памяти, выполненной по стандарту eMMC. Интереснее выглядят варианты с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ SSD. Вне зависимости от исполнения, все Surface Laptop Go получили поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, гнездо для наушников, по одному порту USB-C и USB-A.
Базовая версия станет доступна в США 13 октября по цене 550 долларов (около 42 000 рублей по текущему курсу). 128-ГБ вариант обойдется в 700 долларов (54 000 рублей), а 256-ГБ — 900 долларов (70 000 рублей).
 
Обсудить3
РИА НаукаMicrosoft CorporationгаджетыТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния