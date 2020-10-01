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В США планируют выбрать самого толстого медведя

На Аляске планируют выбрать самого толстого медведя, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T02:05

2020-10-01T02:05

2020-10-01T02:05

туризм

туризм

медведи

новости - туризм

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сша

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. </strong>На Аляске планируют выбрать самого толстого медведя, <a href="https://www.travelandleisure.com/animals/nps-fat-bear-week-alaska" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.По данным службы национальных парков, ежегодное голосование за самого упитанного зверя продлится с 30 сентября по 6 октября. Участники будут выкладывать кадры животных, сфотографированных в заповеднике Катмай, а остальные смогут выбрать того, кто подготовился к зиме лучше всего."Во время спячки медведи не будут есть и пить, они потеряют треть своего веса. Их выживание в это время года зависит от того, накопили ли они достаточные жировые запасы перед тем, как залечь в берлогу", — рассказывают организаторы акции.

https://ria.ru/20191010/1559597069.html

аляска

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, медведи, новости - туризм, аляска, сша