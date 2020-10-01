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В США планируют выбрать самого толстого медведя
На Аляске планируют выбрать самого толстого медведя, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T02:05
2020-10-01T02:05
туризм
туризм
медведи
новости - туризм
аляска
сша
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. </strong>На Аляске планируют выбрать самого толстого медведя, <a href="https://www.travelandleisure.com/animals/nps-fat-bear-week-alaska" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.По данным службы национальных парков, ежегодное голосование за самого упитанного зверя продлится с 30 сентября по 6 октября. Участники будут выкладывать кадры животных, сфотографированных в заповеднике Катмай, а остальные смогут выбрать того, кто подготовился к зиме лучше всего."Во время спячки медведи не будут есть и пить, они потеряют треть своего веса. Их выживание в это время года зависит от того, накопили ли они достаточные жировые запасы перед тем, как залечь в берлогу", — рассказывают организаторы акции.
https://ria.ru/20191010/1559597069.html
аляска
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туризм, медведи, новости - туризм, аляска, сша

В США планируют выбрать самого толстого медведя

02:05 01.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. На Аляске планируют выбрать самого толстого медведя, сообщает Travel and Leisure.
По данным службы национальных парков, ежегодное голосование за самого упитанного зверя продлится с 30 сентября по 6 октября.
Участники будут выкладывать кадры животных, сфотографированных в заповеднике Катмай, а остальные смогут выбрать того, кто подготовился к зиме лучше всего.
"Во время спячки медведи не будут есть и пить, они потеряют треть своего веса. Их выживание в это время года зависит от того, накопили ли они достаточные жировые запасы перед тем, как залечь в берлогу", — рассказывают организаторы акции.
Медведица по кличке Холли в Национальном парке и заповеднике Катмай, США - РИА Новости, 1920, 10.10.2019
10 октября 2019, 22:34Туризм
На Аляске выбрали самого толстого медведя 2019 года
 
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