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РИА Наука
https://ria.ru/20201001/spacex-1578059708.html
SpaceX отменила запуск группы спутников Starlink за 18 секунд до старта
Компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink за 18 секунд до старта из-за проблем с наземным оборудованием, сообщила... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T16:30
2020-10-01T16:45
риа наука
spacex falcon 9
космос - риа наука
spacex
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<strong>ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> отменила запуск ракеты-носителя <a href="http://ria.ru/product_SpaceX_Falcon_9/" target="_blank" data-auto="true">Falcon 9 </a>с интернет-спутниками Starlink за 18 секунд до старта из-за проблем с наземным оборудованием, сообщила компания.Запуск должен был состояться в 9.17 по Времени Восточного побережья <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (16.17 мск). Подготовка к старту шла в штатном режиме, но за 18 секунд до запуска специалисты сообщили о "необычных показателях сенсоров наземного оборудования", в связи с чем попытка запуска была отменена. Ранее на прошлой неделе Falcon 9 не полетела из-за плохих погодных условий.Новая дата запуска пока не определена.Для SpaceX этот запуск группы из шестидесяти спутников Starlink тринадцатый. На орбите уже работают более семи сотен аппаратов Starlink.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты.
https://ria.ru/20200926/kosmos-1577824248.html
https://ria.ru/20200807/1575473467.html
Ждем разбор полетов от либералов правдопатриотов США))))
10
Думаю Маск станет самым богатым человеком на планете когда запустят интернет. Им будут пользоваться все, так как он будет работать вездде на открытой местности. Да погода будет ухудшать качество, но это лучше чем ничего. Пока рогозин запускает терминалы по оплате услуг в космос, американцы реализовывают проекты планетарного масштаба.
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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spacex falcon 9, космос - риа наука, spacex

SpaceX отменила запуск группы спутников Starlink за 18 секунд до старта

16:30 01.10.2020 (обновлено: 16:45 01.10.2020)
 
© AP Photo / SpaceXРакета-носитель Falcon-9 компании SpaceX
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© AP Photo / SpaceX
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink за 18 секунд до старта из-за проблем с наземным оборудованием, сообщила компания.
Запуск должен был состояться в 9.17 по Времени Восточного побережья США (16.17 мск). Подготовка к старту шла в штатном режиме, но за 18 секунд до запуска специалисты сообщили о "необычных показателях сенсоров наземного оборудования", в связи с чем попытка запуска была отменена. Ранее на прошлой неделе Falcon 9 не полетела из-за плохих погодных условий.
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Новая дата запуска пока не определена.
Для SpaceX этот запуск группы из шестидесяти спутников Starlink тринадцатый. На орбите уже работают более семи сотен аппаратов Starlink.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты.
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