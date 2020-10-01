https://ria.ru/20201001/sotsseti-1578034984.html

ФБР и NCSC выпустили фильм об угрозах иностранной разведки в соцсетях

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Национальный центр контрразведки и безопасности (NCSC) США выпустили фильм для повышения осведомленности об угрозах со... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T10:23

2020-10-01T10:23

2020-10-01T10:23

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китай

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Федеральное бюро расследований (<a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>) и Национальный центр контрразведки и безопасности (NCSC) <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> выпустили фильм для повышения осведомленности об угрозах со стороны иностранной разведки в профессиональных и других социальных сетях, говорится в пресс-релизе NCSC."ФБР и Национальный центр контрразведки и безопасности (NCSC) сегодня выпустили новый фильм, чтобы повысить осведомленность о том, как органы иностранной разведки используют поддельные аккаунты и другие формы обмана в социальных сетях, чтобы нацеливаться на лиц из правительства, бизнеса и (представителей) ученых кругов для (их) вербовки и сбора информации", - сообщается в пресс-релизе.Вдохновленный реальными событиями 30-минутный фильм под названием The Nevernight Connection размещен на сайте ФБР. Лента повествует о вымышленном рассказе бывшего сотрудника разведки США, который стал мишенью иностранной разведывательной службы через поддельный аккаунт в профессиональной соцсети и был завербован для передачи секретной информации.Как отмечается в сообщении, в прошлом месяце NCSC распространил этот фильм, а также другие ресурсы среди сотрудников американских разведорганов, чтобы помочь им "распознать поддельные онлайн-аккаунты, осознать угрозу, которую они представляют, сообщать об этих подозрительных попытках установления контакта соответствующим органам и принять меры, чтобы не стать мишенью в первую очередь".В пресс-релизе уточняется, что, используя профессиональные и другие социальные сети, иностранные разведывательные службы и другие враждебно настроенные лица часто выдают себя в интернете за специалистов по подбору персонала, заинтересованных работодателей, людей с общими интересами в попытке установить связь и наладить отношения с людьми, у которых есть доступ к ценной информации.Утверждается, что со временем эти субъекты часто пытаются получить информацию о своих "мишенях", их работе и контактах. В некоторых случаях они предлагают полностью оплаченные поездки за границу для встреч или презентаций, где на них оказывают давление, чтобы получить дополнительную информацию."Некоторые иностранные разведывательные службы, в том числе из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, делают это в массовом порядке, беря под прицел через соцсети тысячи людей по всему миру, чтобы получать информацию, которую они хотят", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20191010/1559627798.html

https://ria.ru/20180313/1516279780.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, китай, сша, в мире