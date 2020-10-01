Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201001/sotsseti-1578034984.html
ФБР и NCSC выпустили фильм об угрозах иностранной разведки в соцсетях
Федеральное бюро расследований (ФБР) и Национальный центр контрразведки и безопасности (NCSC) США выпустили фильм для повышения осведомленности об угрозах со... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T10:23
2020-10-01T10:23
фбр
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154825/25/1548252532_0:0:900:506_1400x0_80_0_0_df2b68ad83157adc2bc1c12645ebb912.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Федеральное бюро расследований (<a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>) и Национальный центр контрразведки и безопасности (NCSC) <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> выпустили фильм для повышения осведомленности об угрозах со стороны иностранной разведки в профессиональных и других социальных сетях, говорится в пресс-релизе NCSC."ФБР и Национальный центр контрразведки и безопасности (NCSC) сегодня выпустили новый фильм, чтобы повысить осведомленность о том, как органы иностранной разведки используют поддельные аккаунты и другие формы обмана в социальных сетях, чтобы нацеливаться на лиц из правительства, бизнеса и (представителей) ученых кругов для (их) вербовки и сбора информации", - сообщается в пресс-релизе.Вдохновленный реальными событиями 30-минутный фильм под названием The Nevernight Connection размещен на сайте ФБР. Лента повествует о вымышленном рассказе бывшего сотрудника разведки США, который стал мишенью иностранной разведывательной службы через поддельный аккаунт в профессиональной соцсети и был завербован для передачи секретной информации.Как отмечается в сообщении, в прошлом месяце NCSC распространил этот фильм, а также другие ресурсы среди сотрудников американских разведорганов, чтобы помочь им "распознать поддельные онлайн-аккаунты, осознать угрозу, которую они представляют, сообщать об этих подозрительных попытках установления контакта соответствующим органам и принять меры, чтобы не стать мишенью в первую очередь".В пресс-релизе уточняется, что, используя профессиональные и другие социальные сети, иностранные разведывательные службы и другие враждебно настроенные лица часто выдают себя в интернете за специалистов по подбору персонала, заинтересованных работодателей, людей с общими интересами в попытке установить связь и наладить отношения с людьми, у которых есть доступ к ценной информации.Утверждается, что со временем эти субъекты часто пытаются получить информацию о своих "мишенях", их работе и контактах. В некоторых случаях они предлагают полностью оплаченные поездки за границу для встреч или презентаций, где на них оказывают давление, чтобы получить дополнительную информацию."Некоторые иностранные разведывательные службы, в том числе из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, делают это в массовом порядке, беря под прицел через соцсети тысячи людей по всему миру, чтобы получать информацию, которую они хотят", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20191010/1559627798.html
https://ria.ru/20180313/1516279780.html
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154825/25/1548252532_225:0:900:506_1400x0_80_0_0_ecf95e1a2f4a4dbc114be0a3d9c1085d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фбр, китай, сша, в мире

ФБР и NCSC выпустили фильм об угрозах иностранной разведки в соцсетях

10:23 01.10.2020
 
© ФотоСоциальные сети
Социальные сети - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Национальный центр контрразведки и безопасности (NCSC) США выпустили фильм для повышения осведомленности об угрозах со стороны иностранной разведки в профессиональных и других социальных сетях, говорится в пресс-релизе NCSC.
"ФБР и Национальный центр контрразведки и безопасности (NCSC) сегодня выпустили новый фильм, чтобы повысить осведомленность о том, как органы иностранной разведки используют поддельные аккаунты и другие формы обмана в социальных сетях, чтобы нацеливаться на лиц из правительства, бизнеса и (представителей) ученых кругов для (их) вербовки и сбора информации", - сообщается в пресс-релизе.
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2019
10 октября 2019, 14:54
Европарламент призвал соцсети к борьбе с "опасной российской пропагандой"
Вдохновленный реальными событиями 30-минутный фильм под названием The Nevernight Connection размещен на сайте ФБР. Лента повествует о вымышленном рассказе бывшего сотрудника разведки США, который стал мишенью иностранной разведывательной службы через поддельный аккаунт в профессиональной соцсети и был завербован для передачи секретной информации.
Как отмечается в сообщении, в прошлом месяце NCSC распространил этот фильм, а также другие ресурсы среди сотрудников американских разведорганов, чтобы помочь им "распознать поддельные онлайн-аккаунты, осознать угрозу, которую они представляют, сообщать об этих подозрительных попытках установления контакта соответствующим органам и принять меры, чтобы не стать мишенью в первую очередь".
В пресс-релизе уточняется, что, используя профессиональные и другие социальные сети, иностранные разведывательные службы и другие враждебно настроенные лица часто выдают себя в интернете за специалистов по подбору персонала, заинтересованных работодателей, людей с общими интересами в попытке установить связь и наладить отношения с людьми, у которых есть доступ к ценной информации.
Утверждается, что со временем эти субъекты часто пытаются получить информацию о своих "мишенях", их работе и контактах. В некоторых случаях они предлагают полностью оплаченные поездки за границу для встреч или презентаций, где на них оказывают давление, чтобы получить дополнительную информацию.
"Некоторые иностранные разведывательные службы, в том числе из Китая, делают это в массовом порядке, беря под прицел через соцсети тысячи людей по всему миру, чтобы получать информацию, которую они хотят", - добавляется в сообщении.
Ребенок с ноутбуком. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.03.2018
13 марта 2018, 17:54
ОП нашла потенциально опасные группы в соцсетях с большой аудиторией
 
Обсудить0
ФБРКитайСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния