https://ria.ru/20201001/sobyanin-1578065481.html

Собянин оценил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве очень большой, необходимо ориентироваться на схожие сценарии развития ситуации в других крупных столицах, заявил мэр... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:39

2020-10-01T17:39

2020-10-01T17:53

сергей собянин

мадрид (город)

вена

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Рост заболеваемости коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> очень большой, необходимо ориентироваться на схожие сценарии развития ситуации в других крупных столицах, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Рост есть, и рост очень большой. Мы аналогичный рост видим в других европейских городах - в <a href="http://ria.ru/location_Madrid/" target="_blank" data-auto="true">Мадриде</a> уже, по-моему, раза в четыре выше, чем весной было, в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> уже наполовину от весенних значений, в <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вене</a> уже в несколько раз больше, чем было весной, и так далее. Все равно надо ориентироваться на схожие сценарии развития. Мы тоже большой город и вряд ли будем исключением", - заявил Собянин в интервью на телеканале <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

мадрид (город)

вена

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, мадрид (город), вена, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество