https://ria.ru/20201001/sobyanin-1578057123.html
Собянин обязал перевести на удаленку 30% сотрудников компаний в Москве
Руководители московских организаций с 5 по 28 октября обязаны перевести на удаленную работу как минимум 30 процентов сотрудников. Соответствующий указ подписал... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:54
2020-10-01T15:54
2020-10-01T15:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576814548_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0cf0599d90c6084277efe11ea0f7d2e6.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Руководители московских организаций с 5 по 28 октября обязаны перевести на удаленную работу как минимум 30 процентов сотрудников. Соответствующий <a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/6830050/" target="_blank">указ</a> подписал мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.На удаленку также необходимо отправить всех работников в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями.Исключение работодатели могут сделать для тех, "чье нахождение на рабочем месте критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей".При этом, как пояснил мэр, требования о переходе на удаленную работу не распространяются на медорганизации, предприятия оборонной, космической и атомной отраслей, а также ряда других стратегических отраслей.Заболеваемость растетСобянин подчеркнул, что число поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно, и заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает увеличиваться.Он напомнил, что еще несколько дней назад власти обратились к работодателям с просьбой перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Была надежда, что эта мера позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метрополитене и в наземном транспорте."Ряд предприятий, действительно, последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти – более 2 000 человек ежедневно", — отметил Собянин.При этом, подчеркнул он, число переносящих коронавирус в тяжелой форме в столице растет.При этом, как отметил Собянин, в зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи.Он добавил, что если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 20-25%.Собянин выразил надежду, что принятых мер хватит, чтобы не допустить ухудшения ситуации.Последние данные по заболеваемостиЗа минувшие сутки в России, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, выявили 8945 случаев COVID-19, умерли 169 человек, выписались 5985.Темп прироста поднялся до 0,8%, при этом у 27,1% заболевших болезнь протекает без симптомов.Больше всего новых пациентов в Москве (2424), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (285) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (230). Среди российских регионов в столице наблюдаются максимальные показатели по заболеваемости, в последнюю неделю число вновь заболевших резко увеличилось.За сутки в Москве умерли 24 человека COVID-19, в Петербурге — 22, девять — в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/sobyanin-1578010545.html
https://ria.ru/20200925/udalenka-1577773913.html
Дмитрий Кошников
Похоже у нас крепостное право. Любой чиновник может давать любые указы.
151
Борис Орлов
Читай "Собянин разрешил выкинуть на улицу 30% штата без всяких юридических преследований"
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москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576814548_199:0:2930:2048_1400x0_80_0_0_2500fb1a88494ff9ee42e564da558b88.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Руководители московских организаций с 5 по 28 октября обязаны перевести на удаленную работу как минимум 30 процентов сотрудников. Соответствующий указ
подписал мэр Москвы Сергей Собянин
.
На удаленку также необходимо отправить всех работников в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
Исключение работодатели могут сделать для тех, "чье нахождение на рабочем месте критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей".
При этом, как пояснил мэр, требования о переходе на удаленную работу не распространяются на медорганизации, предприятия оборонной, космической и атомной отраслей, а также ряда других стратегических отраслей.
Заболеваемость растет
Собянин подчеркнул, что число поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно, и заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает увеличиваться.
Он напомнил, что еще несколько дней назад власти обратились к работодателям с просьбой перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Была надежда, что эта мера позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метрополитене и в наземном транспорте.
"Ряд предприятий, действительно, последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти – более 2 000 человек ежедневно", — отметил Собянин.
При этом, подчеркнул он, число переносящих коронавирус в тяжелой форме в столице растет.
"Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций – более 5 тысяч в неделю. Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме – более 1,5 тысяч человек", — сообщил мэр.
При этом, как отметил Собянин, в зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи.
"В зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи. Доля детей среди заболевших впервые превысила 19%. Да, они болеют легко или вообще без симптомов, но при этом могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус гораздо тяжелее", — отметил градоначальник.
Он добавил, что если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 20-25%.
Собянин выразил надежду, что принятых мер хватит, чтобы не допустить ухудшения ситуации.
"Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придется принимать более тяжелых решений", — сообщил мэр.
Последние данные по заболеваемости
За минувшие сутки в России, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, выявили 8945 случаев COVID-19, умерли 169 человек, выписались 5985.
Темп прироста поднялся до 0,8%, при этом у 27,1% заболевших болезнь протекает без симптомов.
Больше всего новых пациентов в Москве (2424), Санкт-Петербурге
(285) и Подмосковье
(230). Среди российских регионов в столице наблюдаются максимальные показатели по заболеваемости, в последнюю неделю число вновь заболевших резко увеличилось.
За сутки в Москве умерли 24 человека COVID-19, в Петербурге — 22, девять — в Ростовской области
.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.