https://ria.ru/20201001/sobyanin-1578057123.html

Собянин обязал перевести на удаленку 30% сотрудников компаний в Москве

Руководители московских организаций с 5 по 28 октября обязаны перевести на удаленную работу как минимум 30 процентов сотрудников. Соответствующий указ подписал... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:54

2020-10-01T15:54

2020-10-01T15:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Руководители московских организаций с 5 по 28 октября обязаны перевести на удаленную работу как минимум 30 процентов сотрудников. Соответствующий <a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/6830050/" target="_blank">указ</a> подписал мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.На удаленку также необходимо отправить всех работников в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями.Исключение работодатели могут сделать для тех, "чье нахождение на рабочем месте критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей".При этом, как пояснил мэр, требования о переходе на удаленную работу не распространяются на медорганизации, предприятия оборонной, космической и атомной отраслей, а также ряда других стратегических отраслей.Заболеваемость растетСобянин подчеркнул, что число поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно, и заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает увеличиваться.Он напомнил, что еще несколько дней назад власти обратились к работодателям с просьбой перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Была надежда, что эта мера позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метрополитене и в наземном транспорте."Ряд предприятий, действительно, последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти – более 2 000 человек ежедневно", — отметил Собянин.При этом, подчеркнул он, число переносящих коронавирус в тяжелой форме в столице растет.При этом, как отметил Собянин, в зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи.Он добавил, что если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 20-25%.Собянин выразил надежду, что принятых мер хватит, чтобы не допустить ухудшения ситуации.Последние данные по заболеваемостиЗа минувшие сутки в России, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, выявили 8945 случаев COVID-19, умерли 169 человек, выписались 5985.Темп прироста поднялся до 0,8%, при этом у 27,1% заболевших болезнь протекает без симптомов.Больше всего новых пациентов в Москве (2424), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (285) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (230). Среди российских регионов в столице наблюдаются максимальные показатели по заболеваемости, в последнюю неделю число вновь заболевших резко увеличилось.За сутки в Москве умерли 24 человека COVID-19, в Петербурге — 22, девять — в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/sobyanin-1578010545.html

https://ria.ru/20200925/udalenka-1577773913.html

Дмитрий Кошников Похоже у нас крепостное право. Любой чиновник может давать любые указы. 151

Борис Орлов Читай "Собянин разрешил выкинуть на улицу 30% штата без всяких юридических преследований" 72

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество