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В МИД призвали продлить договор о СНВ
Нет никакой уверенности в том, что Договор о СНВ сохранится, Москва призывает продлить его без искусственных увязок, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:24
2020-10-01T17:31
сергей рябков
москва
в мире
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<strong>ЗВЕНИГОРОД, 1 окт - РИА Новости.</strong> Нет никакой уверенности в том, что Договор о СНВ сохранится, Москва призывает продлить его без искусственных увязок, заявил замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."Нет никакой уверенности в том, что сохранится российско-американский Договор о СНВ, действие которого истекает 5 февраля 2021 года. Россия еще в декабре 2019 года официально предложила <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> продлить его без каких-либо искусственных увязок. Считаем, что это позволило бы не допустить полного обрушения контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере, сохранить остатки предсказуемости в стратегических отношениях двух стран и выиграть время для обсуждения того, как следует выстраивать контроль над вооружениями и военными технологиями в новых условиях и каков мог бы быть круг участников возможных будущих договоренностей", - сказал он во время выступления в Международной школе ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности."С сожалением отмечаем, что американцы делают попытки увязать продление ДСНВ с вопросами, не имеющими к нему отношения. В частности, требуют от России согласия работать в сфере контроля над вооружениями исключительно по американским лекалам и оказывать давление на <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> с целью его вовлечения в соответствующие переговоры. При этом ведут речь лишь о краткосрочном продлении ДСНВ и настаивают на корректировке его верификационного механизма в свою пользу, что лишит документ сбалансированного характера и повлечет вскрытие его текста", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20200921/ryabkov-1577542076.html
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москва
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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сергей рябков, москва, в мире

В МИД призвали продлить договор о СНВ

17:24 01.10.2020 (обновлено: 17:31 01.10.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : МИД России
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ЗВЕНИГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Нет никакой уверенности в том, что Договор о СНВ сохранится, Москва призывает продлить его без искусственных увязок, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет никакой уверенности в том, что сохранится российско-американский Договор о СНВ, действие которого истекает 5 февраля 2021 года. Россия еще в декабре 2019 года официально предложила США продлить его без каких-либо искусственных увязок. Считаем, что это позволило бы не допустить полного обрушения контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере, сохранить остатки предсказуемости в стратегических отношениях двух стран и выиграть время для обсуждения того, как следует выстраивать контроль над вооружениями и военными технологиями в новых условиях и каков мог бы быть круг участников возможных будущих договоренностей", - сказал он во время выступления в Международной школе ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 12:27
МИД заявил, что Россия не примет условий США по продлению договора по СНВ
"С сожалением отмечаем, что американцы делают попытки увязать продление ДСНВ с вопросами, не имеющими к нему отношения. В частности, требуют от России согласия работать в сфере контроля над вооружениями исключительно по американским лекалам и оказывать давление на Китай с целью его вовлечения в соответствующие переговоры. При этом ведут речь лишь о краткосрочном продлении ДСНВ и настаивают на корректировке его верификационного механизма в свою пользу, что лишит документ сбалансированного характера и повлечет вскрытие его текста", - подчеркнул дипломат.
 
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Сергей РябковМоскваВ мире
 
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