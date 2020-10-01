https://ria.ru/20201001/snv-1578064043.html

В МИД призвали продлить договор о СНВ

Нет никакой уверенности в том, что Договор о СНВ сохранится, Москва призывает продлить его без искусственных увязок, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:24

2020-10-01T17:24

2020-10-01T17:31

сергей рябков

москва

в мире

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<strong>ЗВЕНИГОРОД, 1 окт - РИА Новости.</strong> Нет никакой уверенности в том, что Договор о СНВ сохранится, Москва призывает продлить его без искусственных увязок, заявил замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."Нет никакой уверенности в том, что сохранится российско-американский Договор о СНВ, действие которого истекает 5 февраля 2021 года. Россия еще в декабре 2019 года официально предложила <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> продлить его без каких-либо искусственных увязок. Считаем, что это позволило бы не допустить полного обрушения контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере, сохранить остатки предсказуемости в стратегических отношениях двух стран и выиграть время для обсуждения того, как следует выстраивать контроль над вооружениями и военными технологиями в новых условиях и каков мог бы быть круг участников возможных будущих договоренностей", - сказал он во время выступления в Международной школе ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности."С сожалением отмечаем, что американцы делают попытки увязать продление ДСНВ с вопросами, не имеющими к нему отношения. В частности, требуют от России согласия работать в сфере контроля над вооружениями исключительно по американским лекалам и оказывать давление на <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> с целью его вовлечения в соответствующие переговоры. При этом ведут речь лишь о краткосрочном продлении ДСНВ и настаивают на корректировке его верификационного механизма в свою пользу, что лишит документ сбалансированного характера и повлечет вскрытие его текста", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20200921/ryabkov-1577542076.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рябков, москва, в мире