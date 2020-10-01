В МИД призвали продлить договор о СНВ
17:24 01.10.2020 (обновлено: 17:31 01.10.2020)
ЗВЕНИГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Нет никакой уверенности в том, что Договор о СНВ сохранится, Москва призывает продлить его без искусственных увязок, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет никакой уверенности в том, что сохранится российско-американский Договор о СНВ, действие которого истекает 5 февраля 2021 года. Россия еще в декабре 2019 года официально предложила США продлить его без каких-либо искусственных увязок. Считаем, что это позволило бы не допустить полного обрушения контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере, сохранить остатки предсказуемости в стратегических отношениях двух стран и выиграть время для обсуждения того, как следует выстраивать контроль над вооружениями и военными технологиями в новых условиях и каков мог бы быть круг участников возможных будущих договоренностей", - сказал он во время выступления в Международной школе ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности.
"С сожалением отмечаем, что американцы делают попытки увязать продление ДСНВ с вопросами, не имеющими к нему отношения. В частности, требуют от России согласия работать в сфере контроля над вооружениями исключительно по американским лекалам и оказывать давление на Китай с целью его вовлечения в соответствующие переговоры. При этом ведут речь лишь о краткосрочном продлении ДСНВ и настаивают на корректировке его верификационного механизма в свою пользу, что лишит документ сбалансированного характера и повлечет вскрытие его текста", - подчеркнул дипломат.