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Синоптики рассказали, когда в Москве может пойти первый снег
Временный снежный покров может образоваться в Москве в конце октября, однако ничего экстраординарного в этом нет, рассказала РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:14
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татьяна позднякова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Временный снежный покров может образоваться в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в конце октября, однако ничего экстраординарного в этом нет, рассказала РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Синоптик подчеркнула, что ничего экстраординарного в этом нет и снег в конце октября для столичного региона не является исключением.
https://ria.ru/20201001/pogoda-1578029730.html
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татьяна позднякова, москва, общество

Синоптики рассказали, когда в Москве может пойти первый снег

11:14 01.10.2020 (обновлено: 13:27 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТверская улица в Москве
Тверская улица в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Временный снежный покров может образоваться в Москве в конце октября, однако ничего экстраординарного в этом нет, рассказала РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.
"Октябрь месяц в Москве ожидается по фону температуры близким к климатической норме, а по климату - именно в последних числах октября у нас уже устанавливается временный снежный покров, который спустя время растает и установится через месяц-полтора. Поэтому не исключено, что в последних числах октября у нас землю может припорошить снег", - сообщила Позднякова.
Синоптик подчеркнула, что ничего экстраординарного в этом нет и снег в конце октября для столичного региона не является исключением.
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
 
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