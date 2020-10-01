https://ria.ru/20201001/sneg-1578037836.html
Синоптики рассказали, когда в Москве может пойти первый снег
Временный снежный покров может образоваться в Москве в конце октября, однако ничего экстраординарного в этом нет, рассказала РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:14
2020-10-01T11:14
2020-10-01T13:27
татьяна позднякова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Временный снежный покров может образоваться в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в конце октября, однако ничего экстраординарного в этом нет, рассказала РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Синоптик подчеркнула, что ничего экстраординарного в этом нет и снег в конце октября для столичного региона не является исключением.
https://ria.ru/20201001/pogoda-1578029730.html
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, москва, общество