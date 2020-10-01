https://ria.ru/20201001/sneg-1578037836.html

Синоптики рассказали, когда в Москве может пойти первый снег

Временный снежный покров может образоваться в Москве в конце октября, однако ничего экстраординарного в этом нет, рассказала РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:14

2020-10-01T11:14

2020-10-01T13:27

татьяна позднякова

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569386575_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e13f8ad310c1f773ef8a1b6f9130e17b.jpg

<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Временный снежный покров может образоваться в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в конце октября, однако ничего экстраординарного в этом нет, рассказала РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Синоптик подчеркнула, что ничего экстраординарного в этом нет и снег в конце октября для столичного региона не является исключением.

https://ria.ru/20201001/pogoda-1578029730.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, москва, общество