https://ria.ru/20201001/site-1578028855.html

Эксперт рассказал, как понять, что сайт следит за пользователями

Посещая веб-сайты в интернете, все чаще можно встретить уведомление об использовании файлов cookie. С их помощью технические разработчики собирают о вас... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T03:24

2020-10-01T03:24

2020-10-01T09:55

рэу имени г. в. плеханова

технологии

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<strong>МОСКВА 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Посещая веб-сайты в интернете, все чаще можно встретить уведомление об использовании файлов cookie. С их помощью технические разработчики собирают о вас информацию во время посещения сайта, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201001/832094665.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> доцент кафедры информатики <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РЭУ</a> им. Плеханова Александр Тимофеев.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рэу имени г. в. плеханова, технологии