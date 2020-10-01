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Эксперт рассказал, как понять, что сайт следит за пользователями
Посещая веб-сайты в интернете, все чаще можно встретить уведомление об использовании файлов cookie. С их помощью технические разработчики собирают о вас... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T03:24
2020-10-01T09:55
рэу имени г. в. плеханова
технологии
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<strong>МОСКВА 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Посещая веб-сайты в интернете, все чаще можно встретить уведомление об использовании файлов cookie. С их помощью технические разработчики собирают о вас информацию во время посещения сайта, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201001/832094665.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> доцент кафедры информатики <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РЭУ</a> им. Плеханова Александр Тимофеев.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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60
рэу имени г. в. плеханова, технологии

Эксперт рассказал, как понять, что сайт следит за пользователями

03:24 01.10.2020 (обновлено: 09:55 01.10.2020)
 
© РИА НовостиИнтернет-сайт с видеоконтентом
Интернет-сайт с видеоконтентом - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости
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МОСКВА 1 окт — РИА Новости. Посещая веб-сайты в интернете, все чаще можно встретить уведомление об использовании файлов cookie. С их помощью технические разработчики собирают о вас информацию во время посещения сайта, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

"Благодаря согласию пользователя на использование cookie разработчикам становится доступна различная статистика, например, сколько времени человек провел на сайте, какой товар или текст на сайте привлёк его внимание, по каким гиперссылкам он попал на сайт, сделал ли покупки", — объяснил эксперт.

 
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РЭУ имени Г. В. ПлехановаТехнологии
 
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