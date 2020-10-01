https://ria.ru/20201001/site-1578028855.html
Эксперт рассказал, как понять, что сайт следит за пользователями
Посещая веб-сайты в интернете, все чаще можно встретить уведомление об использовании файлов cookie. С их помощью технические разработчики собирают о вас... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T03:24
2020-10-01T03:24
2020-10-01T09:55
рэу имени г. в. плеханова
технологии
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<strong>МОСКВА 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Посещая веб-сайты в интернете, все чаще можно встретить уведомление об использовании файлов cookie. С их помощью технические разработчики собирают о вас информацию во время посещения сайта, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201001/832094665.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> доцент кафедры информатики <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РЭУ</a> им. Плеханова Александр Тимофеев.
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рэу имени г. в. плеханова, технологии