https://ria.ru/20201001/sinagoga-1578065440.html

В наукограде Обнинске открыта первая синагога

Главный раввин России Берл Лазар в четверг открыл в наукограде Обнинске в Калужской области синагогу "Кацман Аграновский" - в дом молитвы, рассчитанный на сто... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:38

2020-10-01T17:38

2020-10-01T17:38

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

берл лазар

калужская область

обнинск

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Главный раввин России Берл Лазар в четверг открыл в наукограде Обнинске в Калужской области синагогу "Кацман Аграновский" - в дом молитвы, рассчитанный на сто молящихся, внесли иудейскую святыню, свиток Торы, сообщила пресс-служба Лазара."Сегодня по всей России открываются новые синагоги, общинные центры, учреждения. Причем не только в крупных, но и в областных небольших городах. Дело в том, что коммунистический режим разрушил прежние еврейские общины. Наша задача – не только все восстановить на прежнем уровне, но построить даже больше, чем было раньше", - сказал на церемонии открытия раввин, слова которого приводятся в пресс-релизе.По его словам, важно создавать общины и строить синагоги в разных городах, поскольку они станут центрами притяжения для евреев, которые живут поблизости. Человек, заинтересованный в том, чтобы узнавать больше о еврействе, должен просто знать, куда ему прийти, отметил Лазар. При этом для верующих синагога должна быть в пешей доступности, чтобы можно было прийти туда в субботу.Религиозный лидер сообщил, что сейчас много проектов еврейских общинных центров в разных городах находятся уже на стадии завершения. Лазар поблагодарил людей, которые вкладывают силы и средства в создание таких центров."Мы стремимся к тому, чтобы у каждого еврея около дома был такой общинный центр, куда он смог бы прийти учить Тору и молиться. Сейчас много желающих ходить в еврейскую общину, но пока мало синагог. Отрадно то, что синагога открылась именно в преддверие праздника Суккот, когда начинается время нашей радости и мы показываем, что изучение Торы и молитва для нас самая большая радость и великий дар от Всевышнего", - подчеркнул раввин.По его словам, Обнинск – "весьма перспективный и чистый город", который, как уверен Берл Лазар, будет развиваться и станет комфортным домом для местной общины. На данный момент еврейская община наукограда насчитывает около 400 человек.В ходе своего визита главный раввин России также встретился с главой городского самоуправления и председателем обнинского городского собрания Геннадием Артемьевым. По словам Артемьева, администрация делает все, чтобы создать все необходимые условия для представителей всех конфессий, в том числе для еврейской общины, сообщила пресс-служба Лазара.

https://ria.ru/20200710/1574144339.html

калужская область

обнинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, берл лазар, калужская область, обнинск