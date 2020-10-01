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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201001/sinagoga-1578065440.html
В наукограде Обнинске открыта первая синагога
Главный раввин России Берл Лазар в четверг открыл в наукограде Обнинске в Калужской области синагогу "Кацман Аграновский" - в дом молитвы, рассчитанный на сто... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:38
2020-10-01T17:38
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
берл лазар
калужская область
обнинск
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Главный раввин России Берл Лазар в четверг открыл в наукограде Обнинске в Калужской области синагогу "Кацман Аграновский" - в дом молитвы, рассчитанный на сто молящихся, внесли иудейскую святыню, свиток Торы, сообщила пресс-служба Лазара."Сегодня по всей России открываются новые синагоги, общинные центры, учреждения. Причем не только в крупных, но и в областных небольших городах. Дело в том, что коммунистический режим разрушил прежние еврейские общины. Наша задача – не только все восстановить на прежнем уровне, но построить даже больше, чем было раньше", - сказал на церемонии открытия раввин, слова которого приводятся в пресс-релизе.По его словам, важно создавать общины и строить синагоги в разных городах, поскольку они станут центрами притяжения для евреев, которые живут поблизости. Человек, заинтересованный в том, чтобы узнавать больше о еврействе, должен просто знать, куда ему прийти, отметил Лазар. При этом для верующих синагога должна быть в пешей доступности, чтобы можно было прийти туда в субботу.Религиозный лидер сообщил, что сейчас много проектов еврейских общинных центров в разных городах находятся уже на стадии завершения. Лазар поблагодарил людей, которые вкладывают силы и средства в создание таких центров."Мы стремимся к тому, чтобы у каждого еврея около дома был такой общинный центр, куда он смог бы прийти учить Тору и молиться. Сейчас много желающих ходить в еврейскую общину, но пока мало синагог. Отрадно то, что синагога открылась именно в преддверие праздника Суккот, когда начинается время нашей радости и мы показываем, что изучение Торы и молитва для нас самая большая радость и великий дар от Всевышнего", - подчеркнул раввин.По его словам, Обнинск – "весьма перспективный и чистый город", который, как уверен Берл Лазар, будет развиваться и станет комфортным домом для местной общины. На данный момент еврейская община наукограда насчитывает около 400 человек.В ходе своего визита главный раввин России также встретился с главой городского самоуправления и председателем обнинского городского собрания Геннадием Артемьевым. По словам Артемьева, администрация делает все, чтобы создать все необходимые условия для представителей всех конфессий, в том числе для еврейской общины, сообщила пресс-служба Лазара.
https://ria.ru/20200710/1574144339.html
калужская область
обнинск
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новости - религия и мировоззрение, берл лазар, калужская область, обнинск

В наукограде Обнинске открыта первая синагога

17:38 01.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в четверг открыл в наукограде Обнинске в Калужской области синагогу "Кацман Аграновский" - в дом молитвы, рассчитанный на сто молящихся, внесли иудейскую святыню, свиток Торы, сообщила пресс-служба Лазара.
"Сегодня по всей России открываются новые синагоги, общинные центры, учреждения. Причем не только в крупных, но и в областных небольших городах. Дело в том, что коммунистический режим разрушил прежние еврейские общины. Наша задача – не только все восстановить на прежнем уровне, но построить даже больше, чем было раньше", - сказал на церемонии открытия раввин, слова которого приводятся в пресс-релизе.
По его словам, важно создавать общины и строить синагоги в разных городах, поскольку они станут центрами притяжения для евреев, которые живут поблизости. Человек, заинтересованный в том, чтобы узнавать больше о еврействе, должен просто знать, куда ему прийти, отметил Лазар. При этом для верующих синагога должна быть в пешей доступности, чтобы можно было прийти туда в субботу.
Главный раввин России Берл Лазар на съезде Федерации еврейских общин России - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля, 02:36Религия и мировоззрение
Раввин Лазар открыл новую синагогу в благотворительном центре в Москве
Религиозный лидер сообщил, что сейчас много проектов еврейских общинных центров в разных городах находятся уже на стадии завершения. Лазар поблагодарил людей, которые вкладывают силы и средства в создание таких центров.
"Мы стремимся к тому, чтобы у каждого еврея около дома был такой общинный центр, куда он смог бы прийти учить Тору и молиться. Сейчас много желающих ходить в еврейскую общину, но пока мало синагог. Отрадно то, что синагога открылась именно в преддверие праздника Суккот, когда начинается время нашей радости и мы показываем, что изучение Торы и молитва для нас самая большая радость и великий дар от Всевышнего", - подчеркнул раввин.
По его словам, Обнинск – "весьма перспективный и чистый город", который, как уверен Берл Лазар, будет развиваться и станет комфортным домом для местной общины. На данный момент еврейская община наукограда насчитывает около 400 человек.
В ходе своего визита главный раввин России также встретился с главой городского самоуправления и председателем обнинского городского собрания Геннадием Артемьевым. По словам Артемьева, администрация делает все, чтобы создать все необходимые условия для представителей всех конфессий, в том числе для еврейской общины, сообщила пресс-служба Лазара.
 
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБерл ЛазарКалужская областьОбнинск
 
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