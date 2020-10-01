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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/shtrafy-1578035570.html
Около 20 москвичей оштрафовали за отсутствие данных о COVID-19 по прилету
Восемнадцать москвичей, не предоставившие сведения о COVID по прилёту из других стран, оштрафованы на общую сумму в 262 500 рублей, сообщает столичное... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T10:35
2020-10-01T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Восемнадцать москвичей, не предоставившие сведения о <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID</a> по прилёту из других стран, оштрафованы на общую сумму в 262 500 рублей, сообщает столичное управление <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> в четверг.Отмечается, что с 1 августа за границей побывали более 189 тысяч москвичей. При сверке анкет, заполненных на борту воздушного судна с данными ЕПГУ, установлено, что около 2% граждан не внесли результаты тестирования в течение трех дней после прилета. Управление Роспотребнадзора по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> направило гражданам, не выполняющим установленные требования, более 1700 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении, составлено 1120 протоколов. Для граждан административная ответственность в виде штрафа может составить от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, если же эти действия (бездействия) повлекли причинение вреда здоровью других людей, размер штрафа может составлять от 150 тысяч до 300 тысяч рублей."Решения по данной статье принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 642 граждан направлены в районные суды. По результатам рассмотренных дел 18 гражданам присуждены административные штрафы на сумму 262 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия

Около 20 москвичей оштрафовали за отсутствие данных о COVID-19 по прилету

10:35 01.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Восемнадцать москвичей, не предоставившие сведения о COVID по прилёту из других стран, оштрафованы на общую сумму в 262 500 рублей, сообщает столичное управление Роспотребнадзора в четверг.
Отмечается, что с 1 августа за границей побывали более 189 тысяч москвичей. При сверке анкет, заполненных на борту воздушного судна с данными ЕПГУ, установлено, что около 2% граждан не внесли результаты тестирования в течение трех дней после прилета. Управление Роспотребнадзора по Москве направило гражданам, не выполняющим установленные требования, более 1700 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении, составлено 1120 протоколов. Для граждан административная ответственность в виде штрафа может составить от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, если же эти действия (бездействия) повлекли причинение вреда здоровью других людей, размер штрафа может составлять от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.
"Решения по данной статье принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 642 граждан направлены в районные суды. По результатам рассмотренных дел 18 гражданам присуждены административные штрафы на сумму 262 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваПроисшествия
 
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