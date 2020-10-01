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Звезда “Экипажа” поразила поклонников откровенным образом
Актриса театра и кино Екатерина Шпица опубликовала в Instagram кадр из провокационной фотосессии, который привел поклонников в восторг. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:12
2020-10-01T15:12
екатерина шпица
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Актриса театра и кино <a href="https://ria.ru/person_ekaterina-shpitsa" target="_blank">Екатерина Шпица</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CFytl7AlBg5/" target="_blank">Instagram</a> кадр из провокационной фотосессии, который привел поклонников в восторг. На черно-белом снимке 34-летняя звезда позирует в пальто, надетом на обнаженное тело. Ее образ дополняют распущенные вьющиеся волосы и босоножки на высоком каблуке. “В Москве дали отопление! Хорошего дня”, - пошутила Шпица. Подписчики бурно отреагировали на фото актрисы и засыпали ее комплиментами:“Испепеляющий взгляд огненной искусительницы”, - написал metalist2017.“Ты божественная красавица”, - прокомментировал maksimmaksimov3678.“Булгаковская Маргарита! К балу готова!” - прокомментировал strannick36.“Ух ты!!! Невероятно красиво. Я бы даже сказала ослепительно!!!” - восхитилась ira_novickaya.“Невероятно! Красиво! Чувственно!” - добавила juliazharykova.Екатерина Шпица известна ролями в фильмах “Экипаж”, “Завтрак у папы”, “Поддубный” и “Крымский мост”. Также играет в театре и озвучивает мультфильмы.
https://ria.ru/20201001/sheyk-1578043484.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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екатерина шпица, шоу-бизнес

Звезда “Экипажа” поразила поклонников откровенным образом

15:12 01.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Шпица на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Актриса Екатерина Шпица на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Актриса театра и кино Екатерина Шпица опубликовала в Instagram кадр из провокационной фотосессии, который привел поклонников в восторг.
На черно-белом снимке 34-летняя звезда позирует в пальто, надетом на обнаженное тело. Ее образ дополняют распущенные вьющиеся волосы и босоножки на высоком каблуке. “В Москве дали отопление! Хорошего дня”, - пошутила Шпица.
Подписчики бурно отреагировали на фото актрисы и засыпали ее комплиментами:
“Испепеляющий взгляд огненной искусительницы”, - написал metalist2017.
“Ты божественная красавица”, - прокомментировал maksimmaksimov3678.
“Булгаковская Маргарита! К балу готова!” - прокомментировал strannick36.
“Ух ты!!! Невероятно красиво. Я бы даже сказала ослепительно!!!” - восхитилась
ira_novickaya.
“Невероятно! Красиво! Чувственно!” - добавила juliazharykova.
Екатерина Шпица известна ролями в фильмах “Экипаж”, “Завтрак у папы”, “Поддубный” и “Крымский мост”. Также играет в театре и озвучивает мультфильмы.
Модель Ирина Шейк на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019 - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Екатерина ШпицаШоу-бизнес
 
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