https://ria.ru/20201001/shpitsa-1578053901.html

Звезда “Экипажа” поразила поклонников откровенным образом

Актриса театра и кино Екатерина Шпица опубликовала в Instagram кадр из провокационной фотосессии, который привел поклонников в восторг. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:12

2020-10-01T15:12

2020-10-01T15:12

екатерина шпица

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Актриса театра и кино <a href="https://ria.ru/person_ekaterina-shpitsa" target="_blank">Екатерина Шпица</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CFytl7AlBg5/" target="_blank">Instagram</a> кадр из провокационной фотосессии, который привел поклонников в восторг. На черно-белом снимке 34-летняя звезда позирует в пальто, надетом на обнаженное тело. Ее образ дополняют распущенные вьющиеся волосы и босоножки на высоком каблуке. “В Москве дали отопление! Хорошего дня”, - пошутила Шпица. Подписчики бурно отреагировали на фото актрисы и засыпали ее комплиментами:“Испепеляющий взгляд огненной искусительницы”, - написал metalist2017.“Ты божественная красавица”, - прокомментировал maksimmaksimov3678.“Булгаковская Маргарита! К балу готова!” - прокомментировал strannick36.“Ух ты!!! Невероятно красиво. Я бы даже сказала ослепительно!!!” - восхитилась ira_novickaya.“Невероятно! Красиво! Чувственно!” - добавила juliazharykova.Екатерина Шпица известна ролями в фильмах “Экипаж”, “Завтрак у папы”, “Поддубный” и “Крымский мост”. Также играет в театре и озвучивает мультфильмы.

https://ria.ru/20201001/sheyk-1578043484.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина шпица, шоу-бизнес