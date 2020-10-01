https://ria.ru/20201001/severstal-1578031111.html

Пандемия не влияет на проект "Северстали" и Tenaris в Югре

Совместный проект по строительству крупного комплекса по металлообработке "Северстали" и итальянской Tenaris в Сургутском районе ХМАО реализуется в соответствии РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T08:25

2020-10-01T08:25

2020-10-01T08:25

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

лянтор

сургут

экономика

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> Совместный проект по строительству крупного комплекса по металлообработке "Северстали" и итальянской Tenaris в Сургутском районе <a href="https://ria.ru/location_KHMAO" target="_blank">ХМАО</a> реализуется в соответствии с дорожной картой, несмотря на ситуацию с коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе районной администрации.Планы по созданию совместного с Tenaris предприятия по выпуску сварных труб нефтегазового сортамента "Северсталь" озвучила в феврале 2019 года. Мощность предприятия, которое расположится в Сургутском районе, согласно плану, должна составить 300 тысяч тонн продукции в год. Ожидается, что совместное предприятие будет построено в течение двух лет.Разрешение на строительство районные власти выдали в августе. Проект реализуется в промышленной зоне поселка Солнечный."По словам генерального директора ООО "ТенарисСеверсталь" Олега Казарского, реализация проекта, несмотря на пандемию коронавируса, осуществляется в соответствии с дорожной картой. Пока завершены подготовительные работы по отсыпке территории, где в дальнейшем и построят завод по выпуску сварных труб для нефтегазового рынка", - сообщили в пресс-службе.Ранее глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщал РИА Новости, что благодаря совместному предприятию "Северстали" и Tenaris появится 500 рабочих мест, при этом муниципалитет имеет заявку от инвесторов на подготовку кадров, которая будет вестись в учебных заведениях в <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургуте</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ljantor/" target="_blank" data-auto="true">Лянторе</a>. Районные власти ожидают, что поступления в бюджеты разных уровней после строительства завода за пять лет составят около 6 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20191016/1559852843.html

ханты-мансийский автономный округ

лянтор

сургут

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, лянтор, сургут, экономика