Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20201001/severstal-1578031111.html
Пандемия не влияет на проект "Северстали" и Tenaris в Югре
Совместный проект по строительству крупного комплекса по металлообработке "Северстали" и итальянской Tenaris в Сургутском районе ХМАО реализуется в соответствии РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T08:25
2020-10-01T08:25
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
лянтор
сургут
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40867/01/408670141_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_dd287e7876d59d7ac32baa2fdee4a65b.jpg
<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> Совместный проект по строительству крупного комплекса по металлообработке "Северстали" и итальянской Tenaris в Сургутском районе <a href="https://ria.ru/location_KHMAO" target="_blank">ХМАО</a> реализуется в соответствии с дорожной картой, несмотря на ситуацию с коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе районной администрации.Планы по созданию совместного с Tenaris предприятия по выпуску сварных труб нефтегазового сортамента "Северсталь" озвучила в феврале 2019 года. Мощность предприятия, которое расположится в Сургутском районе, согласно плану, должна составить 300 тысяч тонн продукции в год. Ожидается, что совместное предприятие будет построено в течение двух лет.Разрешение на строительство районные власти выдали в августе. Проект реализуется в промышленной зоне поселка Солнечный."По словам генерального директора ООО "ТенарисСеверсталь" Олега Казарского, реализация проекта, несмотря на пандемию коронавируса, осуществляется в соответствии с дорожной картой. Пока завершены подготовительные работы по отсыпке территории, где в дальнейшем и построят завод по выпуску сварных труб для нефтегазового рынка", - сообщили в пресс-службе.Ранее глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщал РИА Новости, что благодаря совместному предприятию "Северстали" и Tenaris появится 500 рабочих мест, при этом муниципалитет имеет заявку от инвесторов на подготовку кадров, которая будет вестись в учебных заведениях в <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургуте</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ljantor/" target="_blank" data-auto="true">Лянторе</a>. Районные власти ожидают, что поступления в бюджеты разных уровней после строительства завода за пять лет составят около 6 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20191016/1559852843.html
ханты-мансийский автономный округ
лянтор
сургут
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40867/01/408670141_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_dc5c8d05d7834651dc8ad6fca441c651.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, лянтор, сургут, экономика

Пандемия не влияет на проект "Северстали" и Tenaris в Югре

08:25 01.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСургут
Сургут - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сургут. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 окт - РИА Новости. Совместный проект по строительству крупного комплекса по металлообработке "Северстали" и итальянской Tenaris в Сургутском районе ХМАО реализуется в соответствии с дорожной картой, несмотря на ситуацию с коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе районной администрации.
Планы по созданию совместного с Tenaris предприятия по выпуску сварных труб нефтегазового сортамента "Северсталь" озвучила в феврале 2019 года. Мощность предприятия, которое расположится в Сургутском районе, согласно плану, должна составить 300 тысяч тонн продукции в год. Ожидается, что совместное предприятие будет построено в течение двух лет.
Разрешение на строительство районные власти выдали в августе. Проект реализуется в промышленной зоне поселка Солнечный.
"По словам генерального директора ООО "ТенарисСеверсталь" Олега Казарского, реализация проекта, несмотря на пандемию коронавируса, осуществляется в соответствии с дорожной картой. Пока завершены подготовительные работы по отсыпке территории, где в дальнейшем и построят завод по выпуску сварных труб для нефтегазового рынка", - сообщили в пресс-службе.
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 16.10.2019
16 октября 2019, 14:35Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре оценили преимущества климата для создания крупных дата-центров
Ранее глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщал РИА Новости, что благодаря совместному предприятию "Северстали" и Tenaris появится 500 рабочих мест, при этом муниципалитет имеет заявку от инвесторов на подготовку кадров, которая будет вестись в учебных заведениях в Сургуте и Лянторе. Районные власти ожидают, что поступления в бюджеты разных уровней после строительства завода за пять лет составят около 6 миллиардов рублей.
 
Обсудить0
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округЛянторСургутЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:31Древний платан в Дербенте стал "Российским деревом года"
10:31В Нагорном Карабахе заявили, что сбили азербайджанский вертолет
10:23В ДТП с автобусом под Тверью погиб человек
10:23ФБР и NCSC выпустили фильм об угрозах иностранной разведки в соцсетях
10:18Курс доллара упал до 77 рублей
10:14Двух "лимоновцев" задержали в Петербурге из-за листовок о Карабахе
10:10Суд заново рассмотрит иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
10:10В Турции опровергли сообщения СМИ о претензиях к российским летчикам
10:08Япония ослабила ограничения на въезд иностранцев
10:08Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования Китая
10:02Более 30 домов сгорели на юге России из-за природных пожаров
10:00Ереван призвал добровольцев в Карабахе координировать действия с военными
09:56На Эльбрусе нашли заблудившихся альпинистов из Подмосковья
09:51В Тюмени возбудили уголовное дело после гибели трех детей при пожаре
09:46Найдено натуральное средство от коронавируса
09:39В Карабахе рассказали о потерях азербайджанской стороны
09:35Володин рассказал о приоритетах в работе Госдумы в октябре
09:31Чижов оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
09:28Правительство продлило программу туристического кешбэка
09:26В Петербурге подростки устроили драку со стрельбой
Лента новостейМолния