https://ria.ru/20201001/semya-1578061014.html

Муфтий призвал обсудить проект закона об изъятии детей из семей в России

В Духовном собрании мусульман России (ДСМР) поддерживают идею патриарха Кирилла провести широкое обсуждение законопроекта, регулирующего порядок изъятия детей... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T18:17

2020-10-01T18:17

2020-10-01T18:17

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религия

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> В Духовном собрании мусульман России (ДСМР) поддерживают идею патриарха Кирилла провести широкое обсуждение законопроекта, регулирующего порядок изъятия детей из семьи, сообщил РИА новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.Ранее в четверг патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал рискованным законопроект, который регулирует порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью, а также призвал устроить широкое общественное обсуждение этой законодательной инициативы с участием конфессий. Об этом он написал в письме от 28 сентября к председателю Госдумы Вячеславу Володину, текст документа опубликован в четверг на сайте РПЦ."Мы поддерживаем инициативу патриарха Кирилла, было бы правильно обсудить тему шире, в том числе, например, в общественных палатах в регионах России. Тема очень чувствительная, касается семьи, судьбы людей", - сказал Крганов.По его словам, и в столице, и в регионах "к законопроекту много вопросов"."Профильная комиссия в общественной палате обсуждает его, есть заключение. Все сводится к тому, что нужно уточнить детали законопроекта. Мы поддерживаем заключение комиссии. Главный вопрос – как будет применяться данный законопроект", - пояснил глава ДСМР.Он рассказал, что в общине понимают необходимость законодательного закрепления права человека, но призвал "не забывать о традициях". "Нужно, чтобы проблема неблагополучной семьи и изъятия детей не была только делом семьи и суда, чтобы общественность тоже могла подключиться к решению проблемы", - заключил муфтий.Депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. В законопроекте предусматривается, что заявление об изъятии ребенка будет рассматриваться судом в закрытом режиме.

https://ria.ru/20201001/semya-1578038926.html

https://ria.ru/20200917/deti-1577392343.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, андрей клишас, русская православная церковь, павел крашенинников, госдума рф, вячеслав володин, общество