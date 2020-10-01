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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201001/semya-1578061014.html
Муфтий призвал обсудить проект закона об изъятии детей из семей в России
В Духовном собрании мусульман России (ДСМР) поддерживают идею патриарха Кирилла провести широкое обсуждение законопроекта, регулирующего порядок изъятия детей... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:17
2020-10-01T18:17
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
андрей клишас
русская православная церковь
павел крашенинников
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> В Духовном собрании мусульман России (ДСМР) поддерживают идею патриарха Кирилла провести широкое обсуждение законопроекта, регулирующего порядок изъятия детей из семьи, сообщил РИА новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.Ранее в четверг патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал рискованным законопроект, который регулирует порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью, а также призвал устроить широкое общественное обсуждение этой законодательной инициативы с участием конфессий. Об этом он написал в письме от 28 сентября к председателю Госдумы Вячеславу Володину, текст документа опубликован в четверг на сайте РПЦ."Мы поддерживаем инициативу патриарха Кирилла, было бы правильно обсудить тему шире, в том числе, например, в общественных палатах в регионах России. Тема очень чувствительная, касается семьи, судьбы людей", - сказал Крганов.По его словам, и в столице, и в регионах "к законопроекту много вопросов"."Профильная комиссия в общественной палате обсуждает его, есть заключение. Все сводится к тому, что нужно уточнить детали законопроекта. Мы поддерживаем заключение комиссии. Главный вопрос – как будет применяться данный законопроект", - пояснил глава ДСМР.Он рассказал, что в общине понимают необходимость законодательного закрепления права человека, но призвал "не забывать о традициях". "Нужно, чтобы проблема неблагополучной семьи и изъятия детей не была только делом семьи и суда, чтобы общественность тоже могла подключиться к решению проблемы", - заключил муфтий.Депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. В законопроекте предусматривается, что заявление об изъятии ребенка будет рассматриваться судом в закрытом режиме.
https://ria.ru/20201001/semya-1578038926.html
https://ria.ru/20200917/deti-1577392343.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, андрей клишас, русская православная церковь, павел крашенинников, госдума рф, вячеслав володин, общество

Муфтий призвал обсудить проект закона об изъятии детей из семей в России

18:17 01.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В Духовном собрании мусульман России (ДСМР) поддерживают идею патриарха Кирилла провести широкое обсуждение законопроекта, регулирующего порядок изъятия детей из семьи, сообщил РИА новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.
Ранее в четверг патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал рискованным законопроект, который регулирует порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью, а также призвал устроить широкое общественное обсуждение этой законодательной инициативы с участием конфессий. Об этом он написал в письме от 28 сентября к председателю Госдумы Вячеславу Володину, текст документа опубликован в четверг на сайте РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 11:27Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл раскритиковал проект закона об изъятии детей из семьи
"Мы поддерживаем инициативу патриарха Кирилла, было бы правильно обсудить тему шире, в том числе, например, в общественных палатах в регионах России. Тема очень чувствительная, касается семьи, судьбы людей", - сказал Крганов.
По его словам, и в столице, и в регионах "к законопроекту много вопросов".
"Профильная комиссия в общественной палате обсуждает его, есть заключение. Все сводится к тому, что нужно уточнить детали законопроекта. Мы поддерживаем заключение комиссии. Главный вопрос – как будет применяться данный законопроект", - пояснил глава ДСМР.
Он рассказал, что в общине понимают необходимость законодательного закрепления права человека, но призвал "не забывать о традициях". "Нужно, чтобы проблема неблагополучной семьи и изъятия детей не была только делом семьи и суда, чтобы общественность тоже могла подключиться к решению проблемы", - заключил муфтий.
Депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. В законопроекте предусматривается, что заявление об изъятии ребенка будет рассматриваться судом в закрытом режиме.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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В России могут запретить забирать детей из семьи без решения суда
 
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАндрей КлишасРусская православная церковьПавел КрашенинниковГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
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