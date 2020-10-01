https://ria.ru/20201001/semya-1578038926.html

Патриарх Кирилл раскритиковал проект закона об изъятии детей из семьи

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал рискованным законопроект № 986679-7, который регулирует порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:27

2020-10-01T11:27

2020-10-01T11:39

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал рискованным законопроект № 986679-7, который регулирует порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью, а также призвал устроить широкое общественное обсуждение этой законодательной инициативы с участием конфессий.Об этом он написал в письме от 28 сентября к председателю Госдумы Вячеславу Володину, текст документа опубликован в четверг на сайте РПЦ.Ранее депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас несли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. В законопроекте предусматривается, что заявление об изъятии ребенка будет рассматриваться судом в закрытом режиме."Принятие указанного законопроекта, как представляется, сопряжено с определенными рисками. Требование экстренного решения суда по изыманию детей (в течение 24 часов) может привести к тому, что суд будет склонен опираться на мнение органов опеки, фактически легализуя предлагаемое ими решение", - написал патриарх Кирилл.По его словам, из правоприменительной практики известно, что судебный пересмотр судебного же решения "более затруднен, чем судебный пересмотр административного решения органа опеки". "Таким образом, законопроект не снижает риск злоупотреблений со стороны органов опеки", - подчеркнул глава Русской православной церкви.В пояснительной записке к законопроекту, сказано, что он разрабатывается в рамках реализации конституционной поправки, согласно которой "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России", отметил патриарх."Полагаю, что реализация данных высоких задач требует широкого общественного обсуждения вопроса концептуальных изменений в российское законодательство о семье, в чем целесообразно было бы принять участие представителям всех традиционных религий России, единогласно поддерживающих защиту семейных ценностей. Прошу Вас организовать широкое общественное обсуждение законопроекта, а также актуального состояния и перспектив изменений законодательства о семье в целом", - сказано в письме к Володину.Патриарх также обратил внимание на то, что этот законопроект уже вызвал "беспокойство широкой общественности"."Русская православная церковь неоднократно обращала внимание на необходимость обеспечения на законодательном уровне эффективной защиты граждан от необоснованного и/или незаконного вмешательства в семейную жизнь (в том числе и под предлогом защиты прав детей), борьбы с нередко встречающимся административным произволом органов опеки и попечительства и идеей усиления роли суда в принятии решений, затрагивающих интересы семьи", - подытожил предстоятель Русской церкви.

https://ria.ru/20200917/deti-1577392343.html

GlAV 407 Ювенальщики пытаются зайти с другой стороны, чтобы разрушить семью. Увы... 25

артур царев Куда он лезет? Он не в курсе, сколько детей находятся плд угрозой здоровья и жизни?! Вот пусть и молчит в тряпочку, уже заигрался совсем! Скоро потребует вме приюты, интернаты и детдома в епархию отдать 21

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, андрей клишас, русская православная церковь, павел крашенинников, госдума рф, вячеслав володин, общество