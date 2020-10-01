Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201001/sanktsii-1578071812.html
ЕС расширил список санкций по Крыму
Евросоюз внес двух физических лиц и четыре организации в список индивидуальных санкций, которые Брюссель увязывает с вопросом Крыма. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:45
2020-10-01T20:26
гранд сервис экспресс
крымская железная дорога
евросоюз
республика крым
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153191/51/1531915160_0:132:3174:1917_1400x0_80_0_0_e4c3d546f5be75c5c2d264d1dc7daf0e.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 1 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> внес двух физических лиц и четыре организации в список индивидуальных санкций, которые Брюссель увязывает с вопросом <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыма</a>.Под действия ограничений попал Александр Ганов — генеральный директор компании "<a href="http://ria.ru/organization_grand-servis-ekspress-/" target="_blank" data-auto="true">Гранд Сервис Экспресс</a>", которая занимается железнодорожными перевозками на полуостров. Кроме того, санкции теперь распространяются и на Леонида Рыженькина: весной 2020 года президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за строительство Крымского моста.В санкционный список также вошли АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", ФГУП "<a href="http://ria.ru/organization__209/" target="_blank" data-auto="true">Крымская железная дорога</a>" и Крымская первая страховая компания.Как говорится в опубликованном ЕС документе, эти лица и организации "подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость" Киева.В 2014 году Евросоюз ввел санкции против России на фоне гражданского конфликта на Украине. Впоследствии организация несколько раз продлевала их. Согласно решению от 10 сентября, экономические ограничения будут действовать еще полгода — до 15 марта 2021 года. Рестрикции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в странах Евросоюза. Теперь они применяются к 177 лицам и 48 организациям.
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/krym-1577789008.html
И чо теперь? Компании внутренние, специально под проект и создавались. Ну а людям создадут достойные условия для отдыха и в России, не всем же по заграницам ездить...
148
А про воду забыли.
133
66
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153191/51/1531915160_222:0:2953:2048_1400x0_80_0_0_b1343e7fbbfd9ddef91a4be013bf9f50.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс , крымская железная дорога, евросоюз, республика крым, украина, экономика

ЕС расширил список санкций по Крыму

18:45 01.10.2020 (обновлено: 20:26 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Евросоюз внес двух физических лиц и четыре организации в список индивидуальных санкций, которые Брюссель увязывает с вопросом Крыма.
Под действия ограничений попал Александр Ганов — генеральный директор компании "Гранд Сервис Экспресс", которая занимается железнодорожными перевозками на полуостров. Кроме того, санкции теперь распространяются и на Леонида Рыженькина: весной 2020 года президент Владимир Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за строительство Крымского моста.
В санкционный список также вошли АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", ФГУП "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.
Как говорится в опубликованном ЕС документе, эти лица и организации "подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость" Киева.
В 2014 году Евросоюз ввел санкции против России на фоне гражданского конфликта на Украине. Впоследствии организация несколько раз продлевала их. Согласно решению от 10 сентября, экономические ограничения будут действовать еще полгода — до 15 марта 2021 года. Рестрикции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в странах Евросоюза. Теперь они применяются к 177 лицам и 48 организациям.
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 18:36
"Мы не потянем": на Украине попрощались с шансами на "возврат" Крыма
 
Обсудить66
Гранд Сервис ЭкспрессКрымская железная дорогаЕвросоюзРеспублика КрымУкраинаЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния