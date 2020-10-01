https://ria.ru/20201001/sanktsii-1578071812.html

ЕС расширил список санкций по Крыму

Евросоюз внес двух физических лиц и четыре организации в список индивидуальных санкций, которые Брюссель увязывает с вопросом Крыма. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T18:45

2020-10-01T18:45

2020-10-01T20:26

гранд сервис экспресс

крымская железная дорога

евросоюз

республика крым

украина

экономика

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 1 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> внес двух физических лиц и четыре организации в список индивидуальных санкций, которые Брюссель увязывает с вопросом <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыма</a>.Под действия ограничений попал Александр Ганов — генеральный директор компании "<a href="http://ria.ru/organization_grand-servis-ekspress-/" target="_blank" data-auto="true">Гранд Сервис Экспресс</a>", которая занимается железнодорожными перевозками на полуостров. Кроме того, санкции теперь распространяются и на Леонида Рыженькина: весной 2020 года президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за строительство Крымского моста.В санкционный список также вошли АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", ФГУП "<a href="http://ria.ru/organization__209/" target="_blank" data-auto="true">Крымская железная дорога</a>" и Крымская первая страховая компания.Как говорится в опубликованном ЕС документе, эти лица и организации "подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость" Киева.В 2014 году Евросоюз ввел санкции против России на фоне гражданского конфликта на Украине. Впоследствии организация несколько раз продлевала их. Согласно решению от 10 сентября, экономические ограничения будут действовать еще полгода — до 15 марта 2021 года. Рестрикции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в странах Евросоюза. Теперь они применяются к 177 лицам и 48 организациям.

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/krym-1577789008.html

Mitrich Kolobok Kolobok И чо теперь? Компании внутренние, специально под проект и создавались. Ну а людям создадут достойные условия для отдыха и в России, не всем же по заграницам ездить... 148

sizif8 А про воду забыли. 133

66

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс , крымская железная дорога, евросоюз, республика крым, украина, экономика