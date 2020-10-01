https://ria.ru/20201001/ryabkov-1578061308.html

Рябков оценил сообщения СМИ о стремлении Путина дискредитировать Байдена

В Москве считают очередным проявлением беспросветной глупости сообщения западных СМИ о том, что президент России Владимир Путин руководит кампанией по... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T16:50

2020-10-01T16:50

2020-10-01T17:11

россия

президентские выборы в сша

сергей рябков

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> В Москве считают очередным проявлением беспросветной глупости сообщения западных СМИ о том, что президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> руководит кампанией по дискредитации кандидата в президенты США <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a>, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>.Ранее газета Washington Post сообщила, что в секретном докладе ЦРУ высказывается предположение, что кампанией по дискредитации кандидата в президенты США демократа Джо Байдена может руководить российский лидер Владимир Путин. По словам источников, совершенно секретный доклад ЦРУ CIA Worldwide Intelligence Review был опубликован 31 августа. Сообщается, что аналитики управления при его составлении использовали как открытые источники, так и засекреченные разведывательные сведения с привлечением информации Агентства национальной безопасности (АНБ) и ФБР.В начале августа директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что российские власти пытаются очернить кандидата в президенты США демократа Джо Байдена, считая его представителем "антироссийского истеблишмента", и поддержать <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a>.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html

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россия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, президентские выборы в сша, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша, в мире