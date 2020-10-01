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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201001/rubl-1578078969.html
Курс рубля вырос, несмотря на обвал цен на нефть
Несмотря на падение мировых цен на нефть, рубль продолжает расти к доллару и евро, следует из данных Московской биржии. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T22:05
2020-10-01T22:49
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
александр бахтин (экономист)
динамика курсов валют
сбербанк россии
московская биржа
промсвязьбанк
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Елена Лыкова.</strong> Несмотря на падение мировых цен на нефть, рубль продолжает расти к доллару и евро, следует из данных <u><a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank">Московской биржии</a></u>.Так, по состоянию на 21:40 (мск) курс доллара расчетами "завтра" упал на 16 копеек — до 77,47 рубля, курс евро снизился на 10 копеек — до 90,95 рубля.При этом нефть <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> сегодня подешевела до отметки ниже 41 доллара за баррель. Декабрьский фьючерс на североморскую смесь этой марки опустился на 3,22% — до 40,94 доллара за баррель.Рубль держит позициюВ начале торгов отечественная валюта достигла отметки в 77 рубля за доллар и 90,53 рубля за евро. Однако ей не удалось развить более сильную динамику.Вечером на фоне падения стоимости нефти марки Brent — в моменте котировки опускались до 39,94 доллара за баррель — рубль откатился к уровню предыдущего закрытия торгов. Однако впоследствии смог вернуться к слабому росту.Как считает экономист <u><a href="http://ria.ru/person_aleksandr-bakhtin/">Александр Бахтин</a></u> из компании "БКС Мир инвестиций", российская валюта "выглядит уверенно" даже на фоне снижения цен на нефть до отметки 40 долларов за баррель. Он пояснил, что ряд факторов, которые негативно влияют на курс рубля, "остался позади"."Например, традиционно крупные в конце третьего квартала выплаты по внешнему долгу (5,2 миллиарда рублей в сентябре)", — указал он.При этом сегодня наблюдается умеренное восстановление спроса на облигации федерального займа — один из факторов поддержки отечественной валюты, добавил аналитик. Кроме того, 1 октября Банк России начал продажу остатков валюты, полученной от реализации контрольного пакета акций <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a>. Это также способствует укреплению позиций рубля, заметил Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер".Он напомнил, что в октябре рубль будет рассчитывать на помощь отечественных госкомпаний: после директивы правительства они смогут увеличить продажи валюты на внутреннем рынке.ПрогнозыПо мнению Бахтина, в ближайшее время ключевыми факторами для рубля останутся общерыночные настроения, "вирусный" и геополитический новостной фон, цены на нефть. Согласно его оценкам, в пятницу курс рубля к доллару сформируется в пределах 76,6-78,6 рубля.Учитывая внешние риски, американская валюта может продолжить движение в границах 75-80 рублей, считает эксперт <a href="http://ria.ru/organization_Promsvjazbank/" target="_blank" data-auto="true">Промсвязьбанка</a> Богдан Зварич. При этом нет поводов для полноценного закрепления доллара выше 80 рублей, добавил он.
https://ria.ru/20200908/evro-dollar-1576895432.html
https://ria.ru/20200928/rubl-1577883192.html
Победа! На 2 обнуления потянет...
24
Целых 16-ть копеек!!!(Которых даже в магазине(здача) и кошельке нет)..
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РИА Новости
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александр бахтин (экономист), динамика курсов валют, сбербанк россии, московская биржа, промсвязьбанк, brent, экономика

Курс рубля вырос, несмотря на обвал цен на нефть

22:05 01.10.2020 (обновлено: 22:49 01.10.2020)
 
© Depositphotos / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Depositphotos / valphoto
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Елена Лыкова. Несмотря на падение мировых цен на нефть, рубль продолжает расти к доллару и евро, следует из данных Московской биржии.
Так, по состоянию на 21:40 (мск) курс доллара расчетами "завтра" упал на 16 копеек — до 77,47 рубля, курс евро снизился на 10 копеек — до 90,95 рубля.
При этом нефть Brent сегодня подешевела до отметки ниже 41 доллара за баррель. Декабрьский фьючерс на североморскую смесь этой марки опустился на 3,22% — до 40,94 доллара за баррель.

Рубль держит позицию

В начале торгов отечественная валюта достигла отметки в 77 рубля за доллар и 90,53 рубля за евро. Однако ей не удалось развить более сильную динамику.
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Вечером на фоне падения стоимости нефти марки Brent — в моменте котировки опускались до 39,94 доллара за баррель — рубль откатился к уровню предыдущего закрытия торгов. Однако впоследствии смог вернуться к слабому росту.
Как считает экономист Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций", российская валюта "выглядит уверенно" даже на фоне снижения цен на нефть до отметки 40 долларов за баррель. Он пояснил, что ряд факторов, которые негативно влияют на курс рубля, "остался позади".
"Например, традиционно крупные в конце третьего квартала выплаты по внешнему долгу (5,2 миллиарда рублей в сентябре)", — указал он.
При этом сегодня наблюдается умеренное восстановление спроса на облигации федерального займа — один из факторов поддержки отечественной валюты, добавил аналитик. Кроме того, 1 октября Банк России начал продажу остатков валюты, полученной от реализации контрольного пакета акций Сбербанка. Это также способствует укреплению позиций рубля, заметил Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер".
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28 сентября, 13:18Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля
Он напомнил, что в октябре рубль будет рассчитывать на помощь отечественных госкомпаний: после директивы правительства они смогут увеличить продажи валюты на внутреннем рынке.

Прогнозы

По мнению Бахтина, в ближайшее время ключевыми факторами для рубля останутся общерыночные настроения, "вирусный" и геополитический новостной фон, цены на нефть. Согласно его оценкам, в пятницу курс рубля к доллару сформируется в пределах 76,6-78,6 рубля.
Учитывая внешние риски, американская валюта может продолжить движение в границах 75-80 рублей, считает эксперт Промсвязьбанка Богдан Зварич. При этом нет поводов для полноценного закрепления доллара выше 80 рублей, добавил он.
 
Обсудить17
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьАлександр Бахтин (экономист)Динамика курсов валютСбербанк РоссииМосковская биржаПромсвязьбанкBrentЭкономика
 
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