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https://ria.ru/20201001/rubl-1578027409.html
Евро подорожал на 11,05 рубля за последний квартал
Курс рубля в сентябре потерял к доллару 3,56 рубля и к евро – 2,67 рубля, при этом за квартал упал к доллару на 6,3 рубля, к евро – на 11,05 рубля, следует из... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T00:10
2020-10-01T06:48
россия
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт РИА Новости.</strong> Курс рубля в сентябре потерял к доллару 3,56 рубля и к евро – 2,67 рубля, при этом за квартал упал к доллару на 6,3 рубля, к евро – на 11,05 рубля, следует из динамики торгов на <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской бирже</a>.Курс доллара расчетами "завтра" завершил торги в последний день сентября на отметке 77,63 рубля, евро – на уровне 91,05 рубля.Самыми провальными для отечественной валюты в паре с долларом в третьем квартале стали июль и сентябрь, в августе рубль символически укрепился, при этом европейская валюта демонстрировала сильной рост на протяжении всех трех месяцев квартала.
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/rubl-1578017445.html
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россия, динамика курсов валют, московская биржа, экономика

Евро подорожал на 11,05 рубля за последний квартал

00:10 01.10.2020 (обновлено: 06:48 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивРоссийский рубли и евро
Российский рубли и евро - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт РИА Новости. Курс рубля в сентябре потерял к доллару 3,56 рубля и к евро – 2,67 рубля, при этом за квартал упал к доллару на 6,3 рубля, к евро – на 11,05 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" завершил торги в последний день сентября на отметке 77,63 рубля, евро – на уровне 91,05 рубля.
Самыми провальными для отечественной валюты в паре с долларом в третьем квартале стали июль и сентябрь, в августе рубль символически укрепился, при этом европейская валюта демонстрировала сильной рост на протяжении всех трех месяцев квартала.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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РоссияДинамика курсов валютМосковская биржаЭкономика
 
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