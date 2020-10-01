https://ria.ru/20201001/rubl-1578027409.html

Евро подорожал на 11,05 рубля за последний квартал

Курс рубля в сентябре потерял к доллару 3,56 рубля и к евро – 2,67 рубля, при этом за квартал упал к доллару на 6,3 рубля, к евро – на 11,05 рубля, следует из... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T00:10

2020-10-01T00:10

2020-10-01T06:48

россия

динамика курсов валют

московская биржа

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт РИА Новости.</strong> Курс рубля в сентябре потерял к доллару 3,56 рубля и к евро – 2,67 рубля, при этом за квартал упал к доллару на 6,3 рубля, к евро – на 11,05 рубля, следует из динамики торгов на <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской бирже</a>.Курс доллара расчетами "завтра" завершил торги в последний день сентября на отметке 77,63 рубля, евро – на уровне 91,05 рубля.Самыми провальными для отечественной валюты в паре с долларом в третьем квартале стали июль и сентябрь, в августе рубль символически укрепился, при этом европейская валюта демонстрировала сильной рост на протяжении всех трех месяцев квартала.

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/rubl-1578017445.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, московская биржа, экономика