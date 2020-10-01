https://ria.ru/20201001/rubl-1578027409.html
Евро подорожал на 11,05 рубля за последний квартал
Курс рубля в сентябре потерял к доллару 3,56 рубля и к евро – 2,67 рубля, при этом за квартал упал к доллару на 6,3 рубля, к евро – на 11,05 рубля, следует из... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T00:10
2020-10-01T00:10
2020-10-01T06:48
россия
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт РИА Новости.</strong> Курс рубля в сентябре потерял к доллару 3,56 рубля и к евро – 2,67 рубля, при этом за квартал упал к доллару на 6,3 рубля, к евро – на 11,05 рубля, следует из динамики торгов на <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской бирже</a>.Курс доллара расчетами "завтра" завершил торги в последний день сентября на отметке 77,63 рубля, евро – на уровне 91,05 рубля.Самыми провальными для отечественной валюты в паре с долларом в третьем квартале стали июль и сентябрь, в августе рубль символически укрепился, при этом европейская валюта демонстрировала сильной рост на протяжении всех трех месяцев квартала.
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/rubl-1578017445.html
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, динамика курсов валют, московская биржа, экономика