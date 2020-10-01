https://ria.ru/20201001/rozysk-1578041481.html

Основателя газеты "Спид-инфо" объявили в международный розыск

Следствие требует заочно арестовать в России уже объявленного в международный розыск основателя и бывшего владельца газеты "Спид-инфо" Андрея Манна, обвиняемого РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:07

2020-10-01T12:07

2020-10-01T17:48

москва

медиа - общество

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Следствие требует заочно арестовать в России уже объявленного в международный розыск основателя и бывшего владельца газеты "Спид-инфо" Андрея Манна, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Газета "Спид-инфо" – один из самых известных образцов российской "желтой прессы", специализируется на околосексуальной тематике. В 90-е годы имела большую популярность и крупные тиражи."Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Манна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", - рассказал собеседник агентства.В инстанции также отметили, что Манн "объявлен в международный розыск", ему грозит до десяти лет лишения свободы. Ходатайство о заочном аресте рассмотрят в полдень пятницы.

https://ria.ru/20200728/1575025400.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, медиа - общество, происшествия