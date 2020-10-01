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Основателя газеты "Спид-инфо" объявили в международный розыск
Следствие требует заочно арестовать в России уже объявленного в международный розыск основателя и бывшего владельца газеты "Спид-инфо" Андрея Манна, обвиняемого РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:07
2020-10-01T17:48
москва
медиа - общество
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Следствие требует заочно арестовать в России уже объявленного в международный розыск основателя и бывшего владельца газеты "Спид-инфо" Андрея Манна, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Газета "Спид-инфо" – один из самых известных образцов российской "желтой прессы", специализируется на околосексуальной тематике. В 90-е годы имела большую популярность и крупные тиражи."Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Манна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", - рассказал собеседник агентства.В инстанции также отметили, что Манн "объявлен в международный розыск", ему грозит до десяти лет лишения свободы. Ходатайство о заочном аресте рассмотрят в полдень пятницы.
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москва, медиа - общество, происшествия

Основателя газеты "Спид-инфо" объявили в международный розыск

12:07 01.10.2020 (обновлено: 17:48 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Следствие требует заочно арестовать в России уже объявленного в международный розыск основателя и бывшего владельца газеты "Спид-инфо" Андрея Манна, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.
Газета "Спид-инфо" – один из самых известных образцов российской "желтой прессы", специализируется на околосексуальной тематике. В 90-е годы имела большую популярность и крупные тиражи.
"Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Манна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", - рассказал собеседник агентства.
В инстанции также отметили, что Манн "объявлен в международный розыск", ему грозит до десяти лет лишения свободы. Ходатайство о заочном аресте рассмотрят в полдень пятницы.
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван перед началом заседания Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
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Владельца ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" объявили в федеральный розыск
 
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