https://ria.ru/20201001/rost-1578028986.html

Как стать выше

Есть несколько упражнений, которые позволят вернуть потерянный с возрастом рост. О них в интервью радио Sputnik рассказал энерготерапевт, психолог,... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T04:30

2020-10-01T04:30

2020-10-01T04:30

возраст

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Есть несколько упражнений, которые позволят вернуть потерянный с <a href="https://ria.ru/keyword_vozrast/" target="_blank">возрастом</a> рост. О них в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201001/nogi-1578002590.html">радио Sputnik</a> рассказал энерготерапевт, психолог, реабилитолог, массажист Дмитрий Сандул. За 35-40 лет мы можем потерять примерно полсантиметра-сантиметр роста. Принято считать, что это происходит из-за компрессии позвонков. Но дело оказывается не только в этом. Короче с возрастом становятся ноги, они как бы врастают обратно, рассказал в интервью радио Sputnik психолог, энерготерапевт, реабилитолог, массажист Дмитрий Сандул. Он объяснил, что причина в тазобедренных суставах, постепенно ноги в них вкручиваются. Но их можно и выкрутить, восстановив тем самым рост. Сделать это можно с помощью растяжки и круговых движений. Есть несколько упражнений, которые помогут подрасти в любом возрасте, рассказал Дмитрий Сандул.Следующее упражнение – наклоны вниз: "Нужно расслабить поясницу и спину, чтобы межпозвоночные диски убрали с себя компрессию. Расслабляемся и наклоняемся мягко вниз, считаем до 5-10, поднимаемся. Делаем 10 таких наклонов". После наклонов можно начинать раскручивать ноги."Дальше начинаем работать с тазом, чтобы раскрутить ноги. Опираемся одной рукой на стену или стулу, начинаем вращать ногу от себя и к себе, пять раз в одну сторону и пять – в другую. Потом это же проделать другой ногой. Наша задача - раскрутить суставы в тазу", – сказал реабилитолог.Следующее упражнение помогает скрученному суставу выйти наружу."Ключевое упражнение для таза, когда мы ложимся на спину и поджимаем к себе ногу, разворачиваем пятку вниз и делаем круговые движения ноги, как будто пяткой пытаемся коснуться ягодицы. Делаем это сначала в одну сторону, потом в другую по 10 раз. Дальше садимся, расставляем ноги как можно дальше и аккуратно вытягиваемся вперед, поднимаемся и опускаемся снова – так мы растягиваем спину и работаем с суставами", – рассказал радио Sputnik Дмитрий Сандул.Этих упражнений достаточно, чтобы растянуть спину и раскрутить тазобедренные суставы, отметил реабилитолог, а значит и восстановить рост. Нужно стараться делать эти движения каждый день, тогда эффект появится очень быстро.

https://ria.ru/20191214/1562385646.html

https://ria.ru/20200413/1569950581.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

возраст, здоровье - общество, общество