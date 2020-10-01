https://ria.ru/20201001/rossiya-1578029392.html

Что изменится в России с 1 октября

В России с 1 октября бюджетникам поднимут зарплаты, изменятся правила налоговых вычетов, при этом перестанут действовать некоторые введенные из-за коронавируса... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T05:49

2020-10-01T05:49

2020-10-01T09:16

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> В России с 1 октября бюджетникам поднимут зарплаты, изменятся правила налоговых вычетов, при этом перестанут действовать некоторые введенные из-за коронавируса антикризисные меры, в частности, кредитные каникулы и мораторий на банкротство.Повышение окладов бюджетников и чиновниковОклады ряда работников федеральных государственных органов, а также сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и судей повысят с 1 октября на три процента.Речь, в частности, идет о должностях, установленных приложением к постановлению правительства от 24 марта 2007 года, то есть об экспертах, заведующих, стенографистах, экспедиторах в центральных аппаратах федеральных госорганов, аппаратах федеральных судов (исключая Конституционный, Верховный и Арбитражный), органах судебного департамента при Верховном суде, органах прокуратуры и следственных органах <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Также вырастут оклады аналитиков, инженеров, заведующих в федеральных министерствах, службах, агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет президент России, и в их территориальных органах.На три процента вырастут и оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Федерации.Помимо этого, индексация коснется работников федеральных госорганов и гражданских служащих воинских частей.Налоговые вычетыС 1 октября меняются правила зачета и возврата переплаты по налогам, сборам, а также пеням и штрафам по ним.Ранее российские налогоплательщики не могли вернуть переплату только при наличии недоимки по налогу того же вида и соответствующим пеням и штрафам. Теперь для возврата излишне уплаченной суммы придется сначала погасить все имеющиеся долги по налогам.В то же время упрощается зачет переплаты — ее можно направить в счет будущих платежей независимо от вида налога. Так, переплату по федеральному налогу можно будет зачесть в счет регионального и наоборот.Налогоплательщик должен подать заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченного налога в течение трех лет со дня уплаты.Страхование вкладовС четверга выросла гарантированная сумма возмещения по банковским вкладам с 1,4 миллиона до десяти миллионов рублей. Рассчитывать на повышенную выплату можно в шести случаях:При этом повышенный лимит страхования действует только три месяца с момента поступления средств на счет. За это время надо успеть раскидать деньги по разным счетам или обналичить их.Блокировка мобильных приложений<a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> с 1 октября получает полномочия блокировать мобильные приложения с пиратским контентом в случае их отказа удалить его, соответствующий закон был подписан президентом в начале июня.В частности, предусмотрено, что Роскомнадзор после обращения правообладателя в течение трех рабочих дней определяет владельца информресурса (магазина приложений), на котором размещено приложение-нарушитель. Затем ведомство направляет ему электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием принять меры по ограничению доступа к информации.Если владелец ресурса этого не сделал, операторам связи направляются сведения для принятия мер по ограничению доступа к приложению.Отмена антикризисных мерС началом пандемии коронавируса многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. В начале апреля в России приняли закон о кредитных каникулах. Воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могут граждане, индивидуальные предприниматели, чьи ежемесячные доходы из-за нынешней ситуации в экономике упали более чем на 30%, и представители малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.В среду, 30 сентября, прием заявок на такие кредитные каникулы завершился.На полгода был введен и мораторий на банкротство системообразующих предприятий, а также компаний из пострадавших отраслей.С первого числа также завершится период выплаты пособий в размере 12 300 рублей для индивидуальных предпринимателей, которые закрыли свой бизнес после 1 марта. Но если индивидуальный предприниматель закрыл свой бизнес незадолго до 1 октября, он имеет право претендовать на повышенные выплаты еще три месяца.Максимальный размер пособия прекратят выплачивать с 1 октября и гражданам, имеющим недостаточный стаж или небольшой заработок на прежнем месте работы. До этого временно платили всем.ОСАГО и выплаты на детейВозвращаются и старые правила страхового возмещения по <a href="http://ria.ru/product_OSAGO/" target="_blank" data-auto="true">ОСАГО</a>. Если у виновника ДТП истек срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания снова может предъявить к нему требование компенсировать все за свой счет.При покупке нового полиса ОСАГО, как и до пандемии, нужно будет предъявить действующую диагностическую карту. Те, кто купил страховой полис в период ограничений без предъявления карты, должен предоставить страховой компании этот документ до 31 октября.С 2 октября семьям, получающим выплату за первого или второго ребенка, нужно будет в обязательном порядке подавать заявление об их назначении. Речь идет о ежемесячном пособии в пять тысяч рублей для детей до трех лет и десять тысяч — до 16.

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Афанас Кукуев Почему на загнивающем западе схема выплат пенсии не меняется десятилетиями, а в России реформа пенсионная 20 лет не заканчивается? 76

Анна Ивановна Можно даже не читать, ничего хорошо впереди не ждёт 66

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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