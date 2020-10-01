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Что изменится в России с 1 октября
В России с 1 октября бюджетникам поднимут зарплаты, изменятся правила налоговых вычетов, при этом перестанут действовать некоторые введенные из-за коронавируса... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T05:49
2020-10-01T09:16
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> В России с 1 октября бюджетникам поднимут зарплаты, изменятся правила налоговых вычетов, при этом перестанут действовать некоторые введенные из-за коронавируса антикризисные меры, в частности, кредитные каникулы и мораторий на банкротство.Повышение окладов бюджетников и чиновниковОклады ряда работников федеральных государственных органов, а также сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и судей повысят с 1 октября на три процента.Речь, в частности, идет о должностях, установленных приложением к постановлению правительства от 24 марта 2007 года, то есть об экспертах, заведующих, стенографистах, экспедиторах в центральных аппаратах федеральных госорганов, аппаратах федеральных судов (исключая Конституционный, Верховный и Арбитражный), органах судебного департамента при Верховном суде, органах прокуратуры и следственных органах <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Также вырастут оклады аналитиков, инженеров, заведующих в федеральных министерствах, службах, агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет президент России, и в их территориальных органах.На три процента вырастут и оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Федерации.Помимо этого, индексация коснется работников федеральных госорганов и гражданских служащих воинских частей.Налоговые вычетыС 1 октября меняются правила зачета и возврата переплаты по налогам, сборам, а также пеням и штрафам по ним.Ранее российские налогоплательщики не могли вернуть переплату только при наличии недоимки по налогу того же вида и соответствующим пеням и штрафам. Теперь для возврата излишне уплаченной суммы придется сначала погасить все имеющиеся долги по налогам.В то же время упрощается зачет переплаты — ее можно направить в счет будущих платежей независимо от вида налога. Так, переплату по федеральному налогу можно будет зачесть в счет регионального и наоборот.Налогоплательщик должен подать заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченного налога в течение трех лет со дня уплаты.Страхование вкладовС четверга выросла гарантированная сумма возмещения по банковским вкладам с 1,4 миллиона до десяти миллионов рублей. Рассчитывать на повышенную выплату можно в шести случаях:При этом повышенный лимит страхования действует только три месяца с момента поступления средств на счет. За это время надо успеть раскидать деньги по разным счетам или обналичить их.Блокировка мобильных приложений<a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> с 1 октября получает полномочия блокировать мобильные приложения с пиратским контентом в случае их отказа удалить его, соответствующий закон был подписан президентом в начале июня.В частности, предусмотрено, что Роскомнадзор после обращения правообладателя в течение трех рабочих дней определяет владельца информресурса (магазина приложений), на котором размещено приложение-нарушитель. Затем ведомство направляет ему электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием принять меры по ограничению доступа к информации.Если владелец ресурса этого не сделал, операторам связи направляются сведения для принятия мер по ограничению доступа к приложению.Отмена антикризисных мерС началом пандемии коронавируса многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. В начале апреля в России приняли закон о кредитных каникулах. Воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могут граждане, индивидуальные предприниматели, чьи ежемесячные доходы из-за нынешней ситуации в экономике упали более чем на 30%, и представители малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.В среду, 30 сентября, прием заявок на такие кредитные каникулы завершился.На полгода был введен и мораторий на банкротство системообразующих предприятий, а также компаний из пострадавших отраслей.С первого числа также завершится период выплаты пособий в размере 12 300 рублей для индивидуальных предпринимателей, которые закрыли свой бизнес после 1 марта. Но если индивидуальный предприниматель закрыл свой бизнес незадолго до 1 октября, он имеет право претендовать на повышенные выплаты еще три месяца.Максимальный размер пособия прекратят выплачивать с 1 октября и гражданам, имеющим недостаточный стаж или небольшой заработок на прежнем месте работы. До этого временно платили всем.ОСАГО и выплаты на детейВозвращаются и старые правила страхового возмещения по <a href="http://ria.ru/product_OSAGO/" target="_blank" data-auto="true">ОСАГО</a>. Если у виновника ДТП истек срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания снова может предъявить к нему требование компенсировать все за свой счет.При покупке нового полиса ОСАГО, как и до пандемии, нужно будет предъявить действующую диагностическую карту. Те, кто купил страховой полис в период ограничений без предъявления карты, должен предоставить страховой компании этот документ до 31 октября.С 2 октября семьям, получающим выплату за первого или второго ребенка, нужно будет в обязательном порядке подавать заявление об их назначении. Речь идет о ежемесячном пособии в пять тысяч рублей для детей до трех лет и десять тысяч — до 16.
https://ria.ru/20200930/pravitelstvo-1578001045.html
https://ria.ru/20200930/pensii-1578019794.html
https://ria.ru/20200922/gref-1577605244.html
https://ria.ru/20200627/1573544627.html
https://ria.ru/20200618/1573152183.html
https://ria.ru/20200910/markirovka-1577017083.html
https://ria.ru/20200721/1574649525.html
Почему на загнивающем западе схема выплат пенсии не меняется десятилетиями, а в России реформа пенсионная 20 лет не заканчивается?
76
Можно даже не читать, ничего хорошо впереди не ждёт
66
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россия
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РИА Новости
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Новости
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60
россия, общество

Что изменится в России с 1 октября

05:49 01.10.2020 (обновлено: 09:16 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В России с 1 октября бюджетникам поднимут зарплаты, изменятся правила налоговых вычетов, при этом перестанут действовать некоторые введенные из-за коронавируса антикризисные меры, в частности, кредитные каникулы и мораторий на банкротство.

Повышение окладов бюджетников и чиновников

Оклады ряда работников федеральных государственных органов, а также сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и судей повысят с 1 октября на три процента.
Речь, в частности, идет о должностях, установленных приложением к постановлению правительства от 24 марта 2007 года, то есть об экспертах, заведующих, стенографистах, экспедиторах в центральных аппаратах федеральных госорганов, аппаратах федеральных судов (исключая Конституционный, Верховный и Арбитражный), органах судебного департамента при Верховном суде, органах прокуратуры и следственных органах СК.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Индексацию зарплаты помощников депутатов и сенаторов могут приостановить
Также вырастут оклады аналитиков, инженеров, заведующих в федеральных министерствах, службах, агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет президент России, и в их территориальных органах.
На три процента вырастут и оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Федерации.
Помимо этого, индексация коснется работников федеральных госорганов и гражданских служащих воинских частей.
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 18:52
Правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсий

Налоговые вычеты

С 1 октября меняются правила зачета и возврата переплаты по налогам, сборам, а также пеням и штрафам по ним.
Ранее российские налогоплательщики не могли вернуть переплату только при наличии недоимки по налогу того же вида и соответствующим пеням и штрафам. Теперь для возврата излишне уплаченной суммы придется сначала погасить все имеющиеся долги по налогам.
В то же время упрощается зачет переплаты — ее можно направить в счет будущих платежей независимо от вида налога. Так, переплату по федеральному налогу можно будет зачесть в счет регионального и наоборот.
Налогоплательщик должен подать заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченного налога в течение трех лет со дня уплаты.
Герман Греф перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 15:29
Греф выступил против повышения налогов в России

Страхование вкладов

С четверга выросла гарантированная сумма возмещения по банковским вкладам с 1,4 миллиона до десяти миллионов рублей. Рассчитывать на повышенную выплату можно в шести случаях:
от продажи жилья или земельного участка с жилым домом;
по наследству;
как возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и имуществу;
компенсационные и социальные выплаты или денежные пособия;
деньги перечислили во исполнение решения суда;
денежный грант в форме субсидии.
При этом повышенный лимит страхования действует только три месяца с момента поступления средств на счет. За это время надо успеть раскидать деньги по разным счетам или обналичить их.
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 27.06.2020
27 июня, 02:18
Эксперт рассказал о выгодной альтернативе банковским вкладам

Блокировка мобильных приложений

Роскомнадзор с 1 октября получает полномочия блокировать мобильные приложения с пиратским контентом в случае их отказа удалить его, соответствующий закон был подписан президентом в начале июня.
В частности, предусмотрено, что Роскомнадзор после обращения правообладателя в течение трех рабочих дней определяет владельца информресурса (магазина приложений), на котором размещено приложение-нарушитель. Затем ведомство направляет ему электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием принять меры по ограничению доступа к информации.
Если владелец ресурса этого не сделал, операторам связи направляются сведения для принятия мер по ограничению доступа к приложению.
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 18.06.2020
18 июня, 20:17
Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений

Отмена антикризисных мер

С началом пандемии коронавируса многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. В начале апреля в России приняли закон о кредитных каникулах. Воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могут граждане, индивидуальные предприниматели, чьи ежемесячные доходы из-за нынешней ситуации в экономике упали более чем на 30%, и представители малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.
В среду, 30 сентября, прием заявок на такие кредитные каникулы завершился.
На полгода был введен и мораторий на банкротство системообразующих предприятий, а также компаний из пострадавших отраслей.
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 08:50
Минздрав готов рассмотреть инициативу о маркировке алкоголя
С первого числа также завершится период выплаты пособий в размере 12 300 рублей для индивидуальных предпринимателей, которые закрыли свой бизнес после 1 марта. Но если индивидуальный предприниматель закрыл свой бизнес незадолго до 1 октября, он имеет право претендовать на повышенные выплаты еще три месяца.
Максимальный размер пособия прекратят выплачивать с 1 октября и гражданам, имеющим недостаточный стаж или небольшой заработок на прежнем месте работы. До этого временно платили всем.

ОСАГО и выплаты на детей

Возвращаются и старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Если у виновника ДТП истек срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания снова может предъявить к нему требование компенсировать все за свой счет.
При покупке нового полиса ОСАГО, как и до пандемии, нужно будет предъявить действующую диагностическую карту. Те, кто купил страховой полис в период ограничений без предъявления карты, должен предоставить страховой компании этот документ до 31 октября.
С 2 октября семьям, получающим выплату за первого или второго ребенка, нужно будет в обязательном порядке подавать заявление об их назначении. Речь идет о ежемесячном пособии в пять тысяч рублей для детей до трех лет и десять тысяч — до 16.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля, 14:02
Медведев не исключил корректировки антикризисных мер по поддержке бизнеса
 
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