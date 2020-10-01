Французский "человек-паук" залез на высотку с посланием о COVID-19
19:49 01.10.2020 (обновлено: 19:52 01.10.2020)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФранцузский скалолаз Ален Робер по прозвищу "Человек-паук" во время подъема на небоскреб "Высоцкий" в Екатеринбурге
БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Французский скалолаз Ален Робер, известный как "человек-паук" за то, что без страховки и снаряжения залезает на небоскребы в разных странах мира, забрался на высотку во Франкфурте-на-Майне, полиция может оштрафовать француза, сообщила РИА Новости представительница полиции города.
Робер забрался на 166-метровое здание немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn. Свою акцию он посвятил проблеме пандемии COVID-19, охарактеризовав ее как "послание" правительствам "прекратить распространять страх, так как страх более заразный, чем сам вирус...", написал он в своем аккаунте в Instagram. При этом он пояснил, что его поездку оплатила частная компания, что указывает на возможный рекламный мотив акции.
"Около 10.40 нам поступило сообщение, что человек забирается на Зильбертурм ("Серебряная башня", небоскреб Deutsche Bahn - ред.). Наверху мы его задержали, территорию вокруг здания пришлось оцепить. Владелец подал против него жалобу о нарушении неприкосновенности жилища, она проверяется. Кроме того, он использовал дрон, что является нарушением общественного порядка, так как его использование должно согласовываться с местными властями, поэтому в этом отношении тоже ведется проверка", - заявила представительница полиции Франкфурта-на-Майне.
По ее словам, Робер не задержан и находится на свободе, а поскольку Робер является гражданином Франции, с него, в зависимости от хода проверки, могут взыскать залог. Кроме того, полиция и пожарная служба, которые выезжали на место, оценивают затраты на эту операцию. Робера могут обязать их возместить. Сумма, которая в итоге всех проверок правоохранительными органами может быть взыскана с Робера, пока не ясна, уточнила собеседница агентства.
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