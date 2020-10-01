https://ria.ru/20201001/religii-1578051904.html

Общий духовный просветительский центр для всех религий построят в Москве

Межрелигиозный социально-просветительский культурный центр планируется построить в Коммунарке к 2022 году, проект поддержали представители всех традиционных... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:44

2020-10-01T14:44

2020-10-01T14:44

религия и мировоззрение

коммунарка (москва)

альбир крганов

новости - религия и мировоззрение

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Межрелигиозный социально-просветительский культурный центр планируется построить в Коммунарке к 2022 году, проект поддержали представители всех традиционных религий России и столичные власти, сообщили в четверг в Московском муфтияте и Духовном собрании мусульман России (ДСМР)."На строительство выделен земельный участок более 5 гектаров. Строительство межрелигиозного социально-просветительского культурного центра будет полностью финансироваться за счет меценатов и религиозных организаций", - говорится в сообщении.По информации ДСМР, основная цель проекта – объединение традиционных религий России на одной территории. Мусульмане, христиане, иудеи и буддисты смогут делиться культурно-религиозными традициями и просвещать всех заинтересованных людей. Также в центре будет организована единая площадка для проведения рабочих групп и обсуждений с целью совместного решения острых социальных вопросов.Современный социально-культурный комплекс будет оснащен всеми удобствами, в том числе для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей, отмечается в пресс-релизе. Для незрячих граждан на территории комплекса будет открыта специальная школа. Посетители смогут проходить различные обучения, мастер-классы от ведущих экспертов в своих областях, посещать музейные композиции и участвовать в других проектах."Мы стремимся сделать более доступным возможность воспитания и развития духовной культуры вне зависимости от религии... В социально-просветительском культурном центре будет применен уникальный опыт межрелигиозного диалога прошлых лет, который поможет грамотно выстроить работу внутри центра. Большой акцент будет сделан на духовную и социальную работу с молодежью. Также мы планируем активно работать с самыми незащищенными гражданами: инвалидами, пожилыми людьми, мигрантами. Для них, наравне с остальными, будет предоставлена вся необходимая инфраструктура", - заявил председатель ДСМР муфтий Альбир Крганов, слова которого приводятся в сообщении.По словам Крганова, на сегодняшний день существует только одна проблема: пока не удается получить разрешительные документы на строительство межрелигиозного центра. "Для реализации проекта необходимо внести изменения в правила землепользования и застройки города Москвы. Речь идет о добавлении видов разрешенного использования и изменения предельных параметров разрешенного строительства, формирования земельного участка с последующим его предоставлением. Все финансовые затраты на реализацию проекта поделят между собой религиозные организации", - пояснил Крганов.По данным инициаторов проекта, в 2022 году Россия примет всемирную конференцию по межрелигиозному и межэтническому диалогу под эгидой ООН. "Межрелигиозный социально-просветительский культурный центр станет прекрасным примером для зарубежных стран того, как Россия работает в этом направлении", - заверяют организаторы.

https://ria.ru/20200804/1575361443.html

https://ria.ru/20200924/mecheti-1577693699.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммунарка (москва), альбир крганов, новости - религия и мировоззрение