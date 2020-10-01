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Путин подписал закон о возврате переплаты страховых взносов в ПФР
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий нормы первой части Налогового кодекса в части возврата сумм излишне уплаченных страховых... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:49
2020-10-01T14:49
законодательство
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал федеральный закон, уточняющий нормы первой части Налогового кодекса в части возврата сумм излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.Соответствующий документ опубликован <a href="http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/president" target="_blank" rel="nofollow noopener">на официальном интернет-портале правовой информации</a>.Документ разработан правительством в целях реализации постановления Конституционного суда РФ. Суд признал несоответствующим Конституции РФ ограничение права страхователя на возврат сумм излишне уплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование лишь в силу самого факта учета (разнесения) сведений о данных взносах на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.Суд обратил внимание, что при этом не учитывается структура тарифа страховых взносов (его солидарная и индивидуальная части), а также то, наступил ли у конкретного лица страховой случай с установлением обеспечения по обязательному пенсионному страхованию и приведет ли изменение сведений о ранее учтенных на его индивидуальном счете взносах к уменьшению такого обеспечения.Закон уточняет, что сумма излишне уплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование не подлежит возврату, если по информации Пенсионного фонда РФ данная сумма учтена по индивидуальной части тарифа страховых взносов на лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о ее возврате назначена страховая пенсия.Документ должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20170228/1488909488.html
https://ria.ru/20200922/pensii-1577597621.html
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законодательство, владимир путин, общество

Путин подписал закон о возврате переплаты страховых взносов в ПФР

14:49 01.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий нормы первой части Налогового кодекса в части возврата сумм излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов перед началом заседания правления Пенсионного фонда РФ. 28 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 28.02.2017
28 февраля 2017, 12:44
Глава ПФР сомневается, что низкие страховые взносы выведут бизнес из тени
Документ разработан правительством в целях реализации постановления Конституционного суда РФ. Суд признал несоответствующим Конституции РФ ограничение права страхователя на возврат сумм излишне уплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование лишь в силу самого факта учета (разнесения) сведений о данных взносах на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.
Суд обратил внимание, что при этом не учитывается структура тарифа страховых взносов (его солидарная и индивидуальная части), а также то, наступил ли у конкретного лица страховой случай с установлением обеспечения по обязательному пенсионному страхованию и приведет ли изменение сведений о ранее учтенных на его индивидуальном счете взносах к уменьшению такого обеспечения.
Закон уточняет, что сумма излишне уплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование не подлежит возврату, если по информации Пенсионного фонда РФ данная сумма учтена по индивидуальной части тарифа страховых взносов на лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о ее возврате назначена страховая пенсия.
Документ должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 13:44
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
 
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