https://ria.ru/20201001/putin-1578052082.html

Путин подписал закон о бюджете муниципального округа

Президент России Владимир Путин подписал закон о включении с 2021 года в бюджетную систему России бюджета муниципального округа по аналогии с бюджетом... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:46

2020-10-01T14:46

2020-10-01T14:46

александр ремезков

леонид горнин

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал закон о включении с 2021 года в бюджетную систему России бюджета муниципального округа по аналогии с бюджетом городского округа, соответствующий документ опубликован <a href="http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/president" target="_blank" rel="nofollow noopener">на официальном портале правовой информации</a>.Первый замглавы Минфина РФ <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Gornin/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Горнин</a> в июле отмечал актуальность принятия такого закона, поскольку на территории России уже образовано 95 муниципальных округов. Закон определяет полномочия и доходные источники бюджета муниципального округа, подходы к выравниванию его бюджетной обеспеченности по аналогии с бюджетом городского округа. Соответствующие изменения вносятся в Бюджетный кодекс.Поскольку муниципальные округа вводятся в бюджетную систему РФ со следующего года, формирование их неналоговых доходов, включая штрафы, неустойки, пени и платежи от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вреда окружающей среде, должно осуществляться также с 2021 года, отмечало ранее правительство.Цель нововведений - финансовое обеспечение властей муниципального округа для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных переданных государственных полномочий.Муниципальный округ представляет собой несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и/или через выборные и иные местные органы власти. Требование о нахождении в составе округа нескольких населенных пунктов может не применяться на территориях с низкой плотностью населения, а также в отдаленных и труднодоступных местностях.Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, которые начнут действовать с 2021 года. "Предлагаемые в нем изменения позволят более адресно направлять бюджетные средства на решение проблем жителей конкретных территорий. При этом бюджет муниципального округа будет предусматривать составление сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов и территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Это позволит более полно и точно учитывать потребности каждого села, каждого городского микрорайона", - сообщал РИА Новости первый зампред комитета по бюджету и налогам <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Remezkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Ремезков</a>.

https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577655433.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ремезков, леонид горнин, владимир путин, политика