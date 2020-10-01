https://ria.ru/20201001/putin-1578032836.html

Путин отметил роль Сухопутных войск в укреплении обороноспособности

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с профессиональным праздником, отметив их роль в укреплении... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T09:23

2020-10-01T09:23

2020-10-01T09:23

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с профессиональным праздником, отметив их роль в укреплении обороноспособности страны, соответствующая телеграмма опубликована на <a href="http://www.kremlin.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Кремля."Старейший и самый многочисленный по боевому составу вид Вооружённых Сил России, Сухопутные войска играют огромную роль в укреплении обороноспособности нашей страны, обеспечении её национальной безопасности. Вы по праву гордитесь именами талантливых полководцев, солдат и офицеров, которые честно и преданно служили Отчизне, в походах и на полях сражений проявляли беспримерную отвагу и мужество", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что в год 75-летия Победы хотел бы выразить особые слова благодарности и признания ветеранам Великой Отечественной войны. Также президент подчеркнул, что "нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск достойно решает поставленные задачи, приумножает ратные, патриотические традиции своих предшественников, хранит верность долгу, родине и народу".Глава государства пожелал личному составу и ветеранам Сухопутных войск успехов и всего наилучшего.День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.

https://ria.ru/20201001/voyska-1577937219.html

https://ria.ru/20200921/tanki-1577536175.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество