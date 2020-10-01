https://ria.ru/20201001/prokuratura-1578043573.html

Прокуратура проверит компанию, на чью ЛЭП под Воронежем упало дерево

Прокуратура проверит сетевую компанию, на чью линию электропередачи (ЛЭП) под Воронежем упало дерево, отчего возник пожар, уничтоживший 21 жилой дом, сообщила... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:34

2020-10-01T12:34

2020-10-01T16:11

воронежская область

павловский район

воронеж

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура проверит сетевую компанию, на чью линию электропередачи (ЛЭП) под <a href="http://ria.ru/location_Voronezh/" target="_blank" data-auto="true">Воронежем</a> упало дерево, отчего возник пожар, уничтоживший 21 жилой дом, сообщила прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>.Ранее сообщалось, что упавшее на ЛЭП дерево вызвало искру, от нее загорелся лес, а затем огонь переметнулся на село Николаевка в <a href="http://ria.ru/location_Pavlovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Павловском районе</a>. Уничтожено 50 строений, в том числе 21 жилой дом."В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства сетевой компанией", - говорится в сообщении.Отмечается, что прокурор области Александр Гулягин поручил уделить особое внимание вопросам соблюдения прав пострадавших, организации их размещения, питания, а также соблюдения прав несовершеннолетних, инвалидов и других социально незащищенных категорий граждан. По его словам, прокуроры проконтролируют оказание помощи людям в восстановлении уничтоженных пожаром документов. В поселке работает мобильная приемная прокуратуры.

https://ria.ru/20201001/pozhar-1578042128.html

https://ria.ru/20201001/doma-1578042459.html

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воронежская область

павловский район

воронеж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, павловский район, воронеж, происшествия