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В России стартует осенний призыв
Осенний призыв проведут во всех 85 субъектах России, по прибытии в часть с военнослужащими проведут карантинные мероприятия в течение 14 суток, сообщает... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T00:14
2020-10-01T00:14
россия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Осенний призыв проведут во всех 85 субъектах <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, по прибытии в часть с военнослужащими проведут карантинные мероприятия в течение 14 суток, сообщает Минобороны России.В среду президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре, на военную службу будут призваны 128 тысяч человек.Добавляется, что при перевозке граждан на призывные и сборные пункты будет использоваться только прошедший дезинфекционную обработку транспорт, а на сборных пунктах будет организовано тестирование призывников на наличие новой коронавирусной инфекции. Кроме того, при убытии со сборного пункта военнослужащие будут обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования.Отмечается, что перемещение военнослужащих общественным транспортом исключено. "Встреча и перевозка прибывающих воинских команд с вокзалов (аэропортов и др.) в пункт постоянной дислокации организованы автомобильным транспортом воинских частей", - добавляется в сообщении.
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россия, безопасность

В России стартует осенний призыв

00:14 01.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПризывники перед отправкой на службу в Президентский полк в музее сборного пункта Краснодарского края
Призывники перед отправкой на службу в Президентский полк в музее сборного пункта Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Осенний призыв проведут во всех 85 субъектах России, по прибытии в часть с военнослужащими проведут карантинные мероприятия в течение 14 суток, сообщает Минобороны России.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре, на военную службу будут призваны 128 тысяч человек.
"Первого октября начинается осенний 2020 года призыв граждан на военную службу. Планируется призвать и направить для прохождения военной службы 128 тысяч человек, при этом призыв будет проводиться во всех 85 субъектах Российской Федерации ... При прибытии в воинскую часть с военнослужащими проведут карантинные (ограничительные) мероприятия в течение 14 суток с момента прибытия", - говорится в сообщении.
Добавляется, что при перевозке граждан на призывные и сборные пункты будет использоваться только прошедший дезинфекционную обработку транспорт, а на сборных пунктах будет организовано тестирование призывников на наличие новой коронавирусной инфекции. Кроме того, при убытии со сборного пункта военнослужащие будут обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования.
Отмечается, что перемещение военнослужащих общественным транспортом исключено. "Встреча и перевозка прибывающих воинских команд с вокзалов (аэропортов и др.) в пункт постоянной дислокации организованы автомобильным транспортом воинских частей", - добавляется в сообщении.
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