https://ria.ru/20201001/prizyv-1578027457.html
В России стартует осенний призыв
Осенний призыв проведут во всех 85 субъектах России, по прибытии в часть с военнослужащими проведут карантинные мероприятия в течение 14 суток, сообщает... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T00:14
2020-10-01T00:14
2020-10-01T00:14
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573555703_0:0:2793:1572_1400x0_80_0_0_7957bba6fde55c308839f830192d567e.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Осенний призыв проведут во всех 85 субъектах <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, по прибытии в часть с военнослужащими проведут карантинные мероприятия в течение 14 суток, сообщает Минобороны России.В среду президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре, на военную службу будут призваны 128 тысяч человек.Добавляется, что при перевозке граждан на призывные и сборные пункты будет использоваться только прошедший дезинфекционную обработку транспорт, а на сборных пунктах будет организовано тестирование призывников на наличие новой коронавирусной инфекции. Кроме того, при убытии со сборного пункта военнослужащие будут обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования.Отмечается, что перемещение военнослужащих общественным транспортом исключено. "Встреча и перевозка прибывающих воинских команд с вокзалов (аэропортов и др.) в пункт постоянной дислокации организованы автомобильным транспортом воинских частей", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200925/ucheniya-1577785065.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573555703_64:0:2793:2047_1400x0_80_0_0_fbda3272e4a4fe0c2ba6125966f99281.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Осенний призыв проведут во всех 85 субъектах России
, по прибытии в часть с военнослужащими проведут карантинные мероприятия в течение 14 суток, сообщает Минобороны России.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре, на военную службу будут призваны 128 тысяч человек.
"Первого октября начинается осенний 2020 года призыв граждан на военную службу. Планируется призвать и направить для прохождения военной службы 128 тысяч человек, при этом призыв будет проводиться во всех 85 субъектах Российской Федерации ... При прибытии в воинскую часть с военнослужащими проведут карантинные (ограничительные) мероприятия в течение 14 суток с момента прибытия", - говорится в сообщении.
Добавляется, что при перевозке граждан на призывные и сборные пункты будет использоваться только прошедший дезинфекционную обработку транспорт, а на сборных пунктах будет организовано тестирование призывников на наличие новой коронавирусной инфекции. Кроме того, при убытии со сборного пункта военнослужащие будут обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования.
Отмечается, что перемещение военнослужащих общественным транспортом исключено. "Встреча и перевозка прибывающих воинских команд с вокзалов (аэропортов и др.) в пункт постоянной дислокации организованы автомобильным транспортом воинских частей", - добавляется в сообщении.