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В России стартует осенний призыв

Осенний призыв проведут во всех 85 субъектах России, по прибытии в часть с военнослужащими проведут карантинные мероприятия в течение 14 суток, сообщает... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T00:14

2020-10-01T00:14

2020-10-01T00:14

россия

безопасность

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Осенний призыв проведут во всех 85 субъектах <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, по прибытии в часть с военнослужащими проведут карантинные мероприятия в течение 14 суток, сообщает Минобороны России.В среду президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре, на военную службу будут призваны 128 тысяч человек.Добавляется, что при перевозке граждан на призывные и сборные пункты будет использоваться только прошедший дезинфекционную обработку транспорт, а на сборных пунктах будет организовано тестирование призывников на наличие новой коронавирусной инфекции. Кроме того, при убытии со сборного пункта военнослужащие будут обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования.Отмечается, что перемещение военнослужащих общественным транспортом исключено. "Встреча и перевозка прибывающих воинских команд с вокзалов (аэропортов и др.) в пункт постоянной дислокации организованы автомобильным транспортом воинских частей", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20200925/ucheniya-1577785065.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, безопасность