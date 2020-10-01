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Губернатор Мурманской области сделал прививку от коронавируса
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что сделал себе прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:42
2020-10-01T12:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
андрей чибис
здоровье - общество
москва
мурманская область
общество
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<strong>МУРМАНСК, 1 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор Мурманской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Чибис</a> заявил, что сделал себе прививку от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> и чувствует себя хорошо."Ваш покорный слуга прививку сделал, чувствую себя очень хорошо, без последствий", - сказал глава региона на брифинге, пояснив, что вакцинировался, находясь в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, и только после этого вакцину поставили в регион.В <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> начали прививать от коронавируса медиков. В последнее время количество заразившихся в регионе растет, в общей сложности за время пандемии заразились больше 15 тысяч человек, в четверг было зафиксировано 93 случая заболевания."Мы не видим необходимости вводить новые ограничения, мы видим необходимость ужесточать контроль за соблюдением режима. Это вопрос качества жизни людей", - сказал Чибис. Он добавил, что планов по досрочным школьным каникулам нет, поскольку пока удается обеспечить в учебных заведениях стабильную ситуацию.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей чибис, здоровье - общество, москва, мурманская область, общество

Губернатор Мурманской области сделал прививку от коронавируса

12:42 01.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 1 окт – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что сделал себе прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо.
"Ваш покорный слуга прививку сделал, чувствую себя очень хорошо, без последствий", - сказал глава региона на брифинге, пояснив, что вакцинировался, находясь в Москве, и только после этого вакцину поставили в регион.
В Мурманской области начали прививать от коронавируса медиков. В последнее время количество заразившихся в регионе растет, в общей сложности за время пандемии заразились больше 15 тысяч человек, в четверг было зафиксировано 93 случая заболевания.
"Мы не видим необходимости вводить новые ограничения, мы видим необходимость ужесточать контроль за соблюдением режима. Это вопрос качества жизни людей", - сказал Чибис. Он добавил, что планов по досрочным школьным каникулам нет, поскольку пока удается обеспечить в учебных заведениях стабильную ситуацию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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