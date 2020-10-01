https://ria.ru/20201001/privivka-1578044031.html

Губернатор Мурманской области сделал прививку от коронавируса

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что сделал себе прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:42

2020-10-01T12:42

2020-10-01T12:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

москва

мурманская область

общество

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<strong>МУРМАНСК, 1 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор Мурманской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Чибис</a> заявил, что сделал себе прививку от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> и чувствует себя хорошо."Ваш покорный слуга прививку сделал, чувствую себя очень хорошо, без последствий", - сказал глава региона на брифинге, пояснив, что вакцинировался, находясь в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, и только после этого вакцину поставили в регион.В <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> начали прививать от коронавируса медиков. В последнее время количество заразившихся в регионе растет, в общей сложности за время пандемии заразились больше 15 тысяч человек, в четверг было зафиксировано 93 случая заболевания."Мы не видим необходимости вводить новые ограничения, мы видим необходимость ужесточать контроль за соблюдением режима. Это вопрос качества жизни людей", - сказал Чибис. Он добавил, что планов по досрочным школьным каникулам нет, поскольку пока удается обеспечить в учебных заведениях стабильную ситуацию.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200904/shoygu-1576777995.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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