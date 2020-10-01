https://ria.ru/20201001/pristavka-google-1578041518.html

Google презентовал TV-приставку Chromecast 2020

На осенней презентации продуктов Google была представлена новая ТВ-приставка Chromecast with Google TV. Устройство, пришедшее на смену модели 2016 года,... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:07

2020-10-01T12:07

2020-10-01T12:07

риа наука

google

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578039908_1:0:1921:1080_1400x0_80_0_0_3d7e356fa6511f4d5ede2a944c3239e4.jpg

<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> На осенней презентации продуктов Google была представлена новая ТВ-приставка Chromecast with Google TV. Устройство, пришедшее на смену модели 2016 года, <u><a href="https://youtu.be/c-3jOSsg2Yc" target="_blank" rel="nofollow noopener">показали</a></u> во время онлайн-мероприятия.Новый Chromecast выполнен в овальном корпусе, а вот кабель HDMI остался неизменным. Исчез разъем Ethernet для проводного соединения с Сетью, но желающие смогут докупить переходник. Приставка совершенно автономна и ей не нужен смартфон ни для настройки, ни для управления. За последнее отвечает медиа-пульт.Несмотря на компактные размеры, Chromecast 2020 способен воспроизводить видео разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду. Поддерживается расширенный динамический диапазон в форматах HDR, HDR10, HDR10 + и Dolby Vision. Приставка получила собственную оболочку для Android TV, с названием Google TV. В нее интегрирован фирменный поиск, Google Assistant и сторонние приложения. Устройство способно работать с YouTube, Netflix и другими сервисами потокового видео.Chromecast with Google TV доступен в белом, голубом и оранжевом цвете. Приставку оценили в 50 долларов (около 4000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20200930/pixel-5-1578025152.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, гаджеты, технологии