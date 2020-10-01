https://ria.ru/20201001/pristavka-google-1578041518.html
Google презентовал TV-приставку Chromecast 2020
На осенней презентации продуктов Google была представлена новая ТВ-приставка Chromecast with Google TV. Устройство, пришедшее на смену модели 2016 года,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:07
2020-10-01T12:07
2020-10-01T12:07
риа наука
google
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> На осенней презентации продуктов Google была представлена новая ТВ-приставка Chromecast with Google TV. Устройство, пришедшее на смену модели 2016 года, <u><a href="https://youtu.be/c-3jOSsg2Yc" target="_blank" rel="nofollow noopener">показали</a></u> во время онлайн-мероприятия.Новый Chromecast выполнен в овальном корпусе, а вот кабель HDMI остался неизменным. Исчез разъем Ethernet для проводного соединения с Сетью, но желающие смогут докупить переходник. Приставка совершенно автономна и ей не нужен смартфон ни для настройки, ни для управления. За последнее отвечает медиа-пульт.Несмотря на компактные размеры, Chromecast 2020 способен воспроизводить видео разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду. Поддерживается расширенный динамический диапазон в форматах HDR, HDR10, HDR10 + и Dolby Vision. Приставка получила собственную оболочку для Android TV, с названием Google TV. В нее интегрирован фирменный поиск, Google Assistant и сторонние приложения. Устройство способно работать с YouTube, Netflix и другими сервисами потокового видео.Chromecast with Google TV доступен в белом, голубом и оранжевом цвете. Приставку оценили в 50 долларов (около 4000 рублей по текущему курсу).
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google, гаджеты, технологии
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
На осенней презентации продуктов Google была представлена новая ТВ-приставка Chromecast with Google TV. Устройство, пришедшее на смену модели 2016 года, показали
во время онлайн-мероприятия.
Новый Chromecast выполнен в овальном корпусе, а вот кабель HDMI остался неизменным. Исчез разъем Ethernet для проводного соединения с Сетью, но желающие смогут докупить переходник. Приставка совершенно автономна и ей не нужен смартфон ни для настройки, ни для управления. За последнее отвечает медиа-пульт.
Несмотря на компактные размеры, Chromecast 2020 способен воспроизводить видео разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду. Поддерживается расширенный динамический диапазон в форматах HDR, HDR10, HDR10 + и Dolby Vision.
Приставка получила собственную оболочку для Android TV, с названием Google TV. В нее интегрирован фирменный поиск, Google Assistant и сторонние приложения. Устройство способно работать с YouTube, Netflix и другими сервисами потокового видео.
Chromecast with Google TV доступен в белом, голубом и оранжевом цвете. Приставку оценили в 50 долларов (около 4000 рублей по текущему курсу).