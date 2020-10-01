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https://ria.ru/20201001/potter-1578029366.html
В центре Лондона появился памятник Гарри Поттеру
Памятник известному на весь мир волшебнику Гарри Поттеру появился на площади Лестер-сквер в центре Лондона, сообщает агентство Press Association. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T05:45
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культура
новости культуры
новости - туризм
дэниел рэдклифф
джоан роулинг (джоан мюррэй)
гарри поттер
великобритания
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Памятник известному на весь мир волшебнику <a href="http://ria.ru/person_Garri_Potter/" target="_blank" data-auto="true">Гарри Поттеру</a> появился на площади Лестер-сквер в центре <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a>, сообщает агентство <a href="https://pa.media/" target="_blank">Press Association</a>.Работа польского скульптора Анджея Шимчика запечатлела сцену из фильма "Гарри Поттер и философский камень" в момент, когда ученик Хогвартса играет в квиддич.Бронзовый памятник Гарри Поттеру установлен на площади Лестер-сквер в Лондоне недалеко от кинотеатра Одеон, где в 2001 году состоялась мировая премьера фильма. Скульптура с изображением актера <a href="http://ria.ru/person_Rehdkliff_Dehniel/" target="_blank" data-auto="true">Дэниела Рэдклиффа</a> станет частью проекта "Сцены на площади" (Scenes in the Square), призванного отметить выдающиеся фильмы последнего столетия. В рамках этого проекта, который продлится до июля 2023 года, на Лестер-сквер уже установлены фигуры кролика Багза Банни, Бэтмена, мистера Бина, Мэри Поппинс, Джина Келли из "Поющих под дождем", медвежонка Паддингтона и других.Серия из семи романов британской писательницы <a href="http://ria.ru/person_Dzhoan_Rouling/" target="_blank" data-auto="true">Джоан Роулинг</a> о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах, издана общим тиражом в 400 миллионов экземпляров и переведена на 65 мировых языков.
https://ria.ru/20200925/potter-1577698661.html
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новости культуры, новости - туризм, дэниел рэдклифф, джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер, великобритания, лондон

В центре Лондона появился памятник Гарри Поттеру

05:45 01.10.2020 (обновлено: 10:18 01.10.2020)
 
© AP Photo / Joel C RyanПамятник Гарри Поттеру в центре Лондона
Памятник Гарри Поттеру в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© AP Photo / Joel C Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Памятник известному на весь мир волшебнику Гарри Поттеру появился на площади Лестер-сквер в центре Лондона, сообщает агентство Press Association.
Работа польского скульптора Анджея Шимчика запечатлела сцену из фильма "Гарри Поттер и философский камень" в момент, когда ученик Хогвартса играет в квиддич.
Бронзовый памятник Гарри Поттеру установлен на площади Лестер-сквер в Лондоне недалеко от кинотеатра Одеон, где в 2001 году состоялась мировая премьера фильма. Скульптура с изображением актера Дэниела Рэдклиффа станет частью проекта "Сцены на площади" (Scenes in the Square), призванного отметить выдающиеся фильмы последнего столетия. В рамках этого проекта, который продлится до июля 2023 года, на Лестер-сквер уже установлены фигуры кролика Багза Банни, Бэтмена, мистера Бина, Мэри Поппинс, Джина Келли из "Поющих под дождем", медвежонка Паддингтона и других.
Серия из семи романов британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах, издана общим тиражом в 400 миллионов экземпляров и переведена на 65 мировых языков.
Кадр из фильма Гарри Поттер и Кубок огня - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 01:38Культура
Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
 
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КультураНовости культурыНовости - ТуризмДэниел РэдклиффДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Гарри ПоттерВеликобританияЛондон
 
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