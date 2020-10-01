Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока — 2" на своем шельфе
14:10 01.10.2020 (обновлено: 15:43 01.10.2020)
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Копенгаген выдал компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", говорится в сообщении Энергетического агентства (DEA) страны.
Речь идет об участке на датском континентальном шельфе.
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Nord Stream 2 AG сможет использовать "Северный поток — 2", если выполнит обязательства по безопасной эксплуатации магистрали. В частности, как минимум одна из веток газопровода должна пройти необходимое тестирование и проверку.
Дания обозначила эти условия в разрешении на строительство, которое выдала осенью прошлого года. Как отмечает DEA, "они еще не выполнены и при этом они существенны для фазы эксплуатации".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против газопровода активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение ограничительных мер против магистрали.
Москва неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому. В Кремле подчеркивали, что "Северный поток — 2" выгоден европейским странам, так как способствует укреплению их энергобезопасности.
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