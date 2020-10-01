https://ria.ru/20201001/potok-1578049709.html

Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока — 2" на своем шельфе

Копенгаген выдал компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", говорится в сообщении Энергетического агентства (DEA)... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:10

2020-10-01T14:10

2020-10-01T15:43

nord stream 2 ag

северный поток — 2

дания

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Копенгаген выдал компании <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> разрешение на эксплуатацию газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", говорится в сообщении Энергетического агентства (DEA) страны.Речь идет об участке на датском континентальном шельфе.Nord Stream 2 AG сможет использовать "Северный поток — 2", если выполнит обязательства по безопасной эксплуатации магистрали. В частности, как минимум одна из веток газопровода должна пройти необходимое тестирование и проверку.<a href="https://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank">Дания</a> обозначила эти условия в разрешении на строительство, которое выдала осенью прошлого года. Как отмечает DEA, "они еще не выполнены и при этом они существенны для фазы эксплуатации"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>.Против газопровода активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ. Сейчас в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> обсуждают очередное расширение ограничительных мер против магистрали.Москва неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому. В Кремле подчеркивали, что "Северный поток — 2" выгоден европейским странам, так как способствует укреплению их энергобезопасности.

https://ria.ru/20200928/potok-1577887680.html

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дания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nord stream 2 ag, северный поток — 2, дания, экономика