https://ria.ru/20201001/potok-1578033172.html

Чижов оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

Газопровод "Северный поток-2", который периодически сталкивается в ЕС с препятствиями на пути своего создания, будет достроен и начнёт работу, уверен постоянный РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T09:31

2020-10-01T09:31

2020-10-01T10:02

северный поток — 2

владимир чижов

экономика

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Мария Князева.</strong> Газопровод "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток-2</a>", который периодически сталкивается в ЕС с препятствиями на пути своего создания, будет достроен и начнёт работу, уверен постоянный представитель РФ при ЕС <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_CHizhov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чижов</a>."Есть попытки привязать строительство этого газопровода к делу Навального. Но при всём желании никакой связи между ними мне, например, найти не удаётся. "Северный поток-2" – это проект, который, как известно, сталкивается с препятствиями. Мы знаем, кто создаёт и создавал эти препятствия, и как они преодолевались. До завершения строительства газопровода осталось совсем чуть-чуть", - сказал он в интервью РИА Новости.Отвечая на вопрос о том, каковы перспективы "Северного потока-2", Чижов сказал: "Я уверен, что он будет достроен и будет работать".<strong><a href="https://ria.ru/20201001/chizhov-1578031143.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >>></a></strong>

https://ria.ru/20200930/ssha-1578021799.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, владимир чижов, экономика