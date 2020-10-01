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Чижов оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Газопровод "Северный поток-2", который периодически сталкивается в ЕС с препятствиями на пути своего создания, будет достроен и начнёт работу, уверен постоянный РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T09:31
2020-10-01T10:02
северный поток — 2
владимир чижов
экономика
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Мария Князева.</strong> Газопровод "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток-2</a>", который периодически сталкивается в ЕС с препятствиями на пути своего создания, будет достроен и начнёт работу, уверен постоянный представитель РФ при ЕС <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_CHizhov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чижов</a>."Есть попытки привязать строительство этого газопровода к делу Навального. Но при всём желании никакой связи между ними мне, например, найти не удаётся. "Северный поток-2" – это проект, который, как известно, сталкивается с препятствиями. Мы знаем, кто создаёт и создавал эти препятствия, и как они преодолевались. До завершения строительства газопровода осталось совсем чуть-чуть", - сказал он в интервью РИА Новости.Отвечая на вопрос о том, каковы перспективы "Северного потока-2", Чижов сказал: "Я уверен, что он будет достроен и будет работать".<strong><a href="https://ria.ru/20201001/chizhov-1578031143.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;</a></strong>
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северный поток — 2, владимир чижов, экономика

Чижов оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

09:31 01.10.2020 (обновлено: 10:02 01.10.2020)
 
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Мария Князева. Газопровод "Северный поток-2", который периодически сталкивается в ЕС с препятствиями на пути своего создания, будет достроен и начнёт работу, уверен постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Есть попытки привязать строительство этого газопровода к делу Навального. Но при всём желании никакой связи между ними мне, например, найти не удаётся. "Северный поток-2" – это проект, который, как известно, сталкивается с препятствиями. Мы знаем, кто создаёт и создавал эти препятствия, и как они преодолевались. До завершения строительства газопровода осталось совсем чуть-чуть", - сказал он в интервью РИА Новости.
Отвечая на вопрос о том, каковы перспективы "Северного потока-2", Чижов сказал: "Я уверен, что он будет достроен и будет работать".
Читайте полный текст интервью >>>
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 19:45
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Северный поток — 2Владимир ЧижовЭкономика
 
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