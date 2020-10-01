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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/poteri-1578038963.html
В Азербайджане заявили о больших потерях армянской армии в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило, что армянская армия несет большие потери по всей линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:26
2020-10-01T11:26
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> заявило, что армянская армия несет большие потери по всей линии соприкосновения в Карабахе.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201001/karabakh-1578030025.html
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578005618.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Азербайджане заявили о больших потерях армянской армии в Карабахе

11:26 01.10.2020
 
© Фото : Armenian unified infocenterМесто крушения армянского Су-25
Место крушения армянского Су-25 - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : Armenian unified infocenter
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БАКУ, 1 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что армянская армия несет большие потери по всей линии соприкосновения в Карабахе.

"Под натиском атак подразделений азербайджанской армии армянские воинские формирования несут большие потери по всему фронту. Стало известно, что армянские воинские подразделения, находящиеся на оккупированных территориях Азербайджана, испытывают серьезные трудности в материально-техническом обеспечении своих частей. Обеспокоенность армянского военного командования вызывает то, что тыловики, опасаясь попасть под удары наших подразделений, отказываются доставлять боеприпасы и горюче-смазочные материалы передовым частям", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского военного ведомства.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
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Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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