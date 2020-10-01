https://ria.ru/20201001/pokupki-1578030942.html

Эксперт рассказал, как безопасно делать покупки в интернете

Пандемия изменила привычный уклад жизни россиян, и многие стали покупать нужные вещи не в традиционных магазинах, а в интернете, это коснулось и старшего... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T08:16

2020-10-01T08:16

2020-10-01T08:16

яндекс.маркет

общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия изменила привычный уклад жизни россиян, и многие стали покупать нужные вещи не в традиционных магазинах, а в интернете, это коснулось и старшего поколения. Накануне дня пожилого человека руководитель отдела категорийного менеджмента сервиса "<a href="http://ria.ru/organization_yandeksmarket/" target="_blank" data-auto="true">Яндекс.Маркет</a>" Елена Кузнецова рассказала РИА Новости об основных правилах безопасности онлайн-покупок.По словам эксперта, в первую очередь нужно обращать внимание на адрес сайта. "Он должен начинаться с https://, что говорит о надёжном шифровании, то есть персональные данные не попадут к мошенникам. Также адрес сайта не должен содержать посторонних для имени бренда символов или цифр, например, адрес сайта http://beru1.ru/ должен насторожить. Кроме того, следует проверить информацию о магазине, которая обычно располагается внизу страницы — там должны быть указаны адрес для претензий, контакты для возврата товаров и наименование юридического лица", - пояснила Кузнецова.Кузнецова также советует ответственно подойти и к выбору товара: тщательно изучить его характеристики, отзывы, проверить наличие гарантии и диапазон цен. Так, например, смартфон последней модели, продающийся по слишком низкой цене, может оказаться "серым" или подделкой.Помимо этого, стоит почитать отзывы других покупателей на магазин - так можно узнать, не подставной ли это сайт, не задерживает ли продавец доставку, качественный ли товар. Отзывы можно найти на специальных агрегаторах. Однако эксперт отмечает, что в интернете нередко встречаются "купленные" отзывы, но их легко отличить от настоящих — обычно они написаны новыми авторами в одном стиле и без конкретики.По словам эксперта, согласно закону магазин может принимать оплату наличными или картой, но во втором случае — только через онлайн-кассу или платёжный терминал. Кузнецова отметила, что магазин обязан предоставить документ, подтверждающий покупку, например, чек. Если предоплаченный товар не был доставлен, продавец должен вернуть деньги. Эксперт предостерегла от оплаты заказа переводом на карту физического лица (по номеру карты или по номеру телефона) - так себя нередко ведут мошенники, потому что доказать факт покупки невозможно.Если товар не подошёл или не понравился, его в течение 7 дней можно вернуть в интернет-магазин. "Сдать можно даже нижнее бельё, но только если оно не использовалось. Если же в купленном товаре есть недостатки, вернуть его в интернет-магазин можно в течение гарантийного срока или срока годности. Лучше всего уточнить способы возврата товара ещё перед покупкой, чтобы точно знать, как при необходимости вернуть товар. Помните, что для бракованного товара возврат всегда должен быть бесплатным", - резюмировала Кузнецова.

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/instagram-1577777516.html

https://ria.ru/20200916/avtomobil-1577293588.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс.маркет, общество, экономика