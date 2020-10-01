https://ria.ru/20201001/pogoda-1578029730.html

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в октябре

Средняя температура воздуха в октябре будет превышать норму на всей территории России на один—два градуса, говорится в прогнозе температуры и осадков на текущий РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T06:38

2020-10-01T06:38

2020-10-01T06:45

россия

гидрометцентр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577956445_0:266:3072:1993_1400x0_80_0_0_5704da3d7b36eee1cf77467b8d8d8da8.jpg

<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Средняя температура воздуха в октябре будет превышать норму на всей территории <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> на один—два градуса, говорится в прогнозе температуры и осадков на текущий месяц от <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a>.Средняя месячная температура воздуха на большей части Азиатской территории также ожидается на один—два градуса выше средних многолетних значений; на юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, <a href="http://ria.ru/location_Turukhanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Туруханском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, на западе Якутии, в Бурятии и <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a> – около нормы."Месячное количество осадков предполагается на большей части территории - около среднего многолетнего количества; на юге Уральского федерального округа, в Омской и <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской областях</a>, на западе <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> и Бурятии, на севере Якутии и в Чукотском автономном округе – меньше; в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, на севере <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> и востоке <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> – больше нормы", - добавили в Гидрометцентре.

https://ria.ru/20200928/anomaliya-1577893284.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гидрометцентр, общество