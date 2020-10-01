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В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в октябре
Средняя температура воздуха в октябре будет превышать норму на всей территории России на один—два градуса, говорится в прогнозе температуры и осадков на текущий РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T06:38
2020-10-01T06:45
россия
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Средняя температура воздуха в октябре будет превышать норму на всей территории <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> на один—два градуса, говорится в прогнозе температуры и осадков на текущий месяц от <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a>.Средняя месячная температура воздуха на большей части Азиатской территории также ожидается на один—два градуса выше средних многолетних значений; на юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, <a href="http://ria.ru/location_Turukhanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Туруханском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, на западе Якутии, в Бурятии и <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a> – около нормы."Месячное количество осадков предполагается на большей части территории - около среднего многолетнего количества; на юге Уральского федерального округа, в Омской и <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской областях</a>, на западе <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> и Бурятии, на севере Якутии и в Чукотском автономном округе – меньше; в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, на севере <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> и востоке <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> – больше нормы", - добавили в Гидрометцентре.
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россия, гидрометцентр, общество

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в октябре

06:38 01.10.2020 (обновлено: 06:45 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка с собакой в сквере в центре Новосибирска
Девушка с собакой в сквере в центре Новосибирска - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Средняя температура воздуха в октябре будет превышать норму на всей территории России на один—два градуса, говорится в прогнозе температуры и осадков на текущий месяц от Гидрометцентра.

"Месячное количество осадков на большей части территории предполагается около среднего многолетнего количества; в Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа – больше; на востоке Башкирии и Оренбургской области – меньше нормы", - сообщили синоптики.

Средняя месячная температура воздуха на большей части Азиатской территории также ожидается на один—два градуса выше средних многолетних значений; на юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, Туруханском районе Красноярского края, на западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае – около нормы.
"Месячное количество осадков предполагается на большей части территории - около среднего многолетнего количества; на юге Уральского федерального округа, в Омской и Новосибирской областях, на западе Алтайского края, в Иркутской области и Бурятии, на севере Якутии и в Чукотском автономном округе – меньше; в Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края – больше нормы", - добавили в Гидрометцентре.
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28 сентября, 15:27
Синоптик рассказал об аномальной погоде в октябре
 
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