Карабах заявил о большом числе погибших среди нацменьшинств Азербайджана
© Фото : Госслужба НКР по чрезвычайным ситуациямРазрушения в результате азербайджанской бомбардировки в городе Мартакерт
© Фото : Госслужба НКР по чрезвычайным ситуациям
ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что большая часть потерь ВС Азербайджана в ходе боев в Карабахе приходится на представителей национальных меньшинств этой страны.
"По данным нашей разведки, значительная часть погибших военных Азербайджана на различных участках передовой были представителями нацменьшинств. Только на одном направлении погибли 148 лезгин, есть несколько сот погибших талышей", - сказал Погосян в ходе брифинга, который транслировался в соцсети Facebook.
По словам Погосяна, это привело к серьезному недовольству среди этих народов. "В ближайшее время не исключены крупные акции протеста в Азербайджане", - отметил он.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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