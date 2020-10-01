https://ria.ru/20201001/podderzhka-1578077426.html
В Приангарье бизнесу после паводков выделят сто миллионов рублей
Президент России Владимир Путин поручил выделить 100 миллионов рублей на кредиты для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от наводнения РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T21:04
2020-10-01T21:04
2020-10-01T21:04
россия
паводок в иркутской области
михаил мишустин
владимир путин
иркутская область
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил выделить 100 миллионов рублей на кредиты для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от наводнения в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> обеспечить выделение средств из федерального бюджета... в объеме 100 миллионов рублей в целях обеспечения доступными кредитными средствами субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области, произошедшего в 2019 году", - говорится в поручении.Доклад представить до 15 октября 2020 года.Ответственным назначен премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.
https://realty.ria.ru/20200908/putin-1576929990.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, паводок в иркутской области, михаил мишустин, владимир путин, иркутская область, экономика