https://ria.ru/20201001/podderzhka-1578077426.html

В Приангарье бизнесу после паводков выделят сто миллионов рублей

Президент России Владимир Путин поручил выделить 100 миллионов рублей на кредиты для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от наводнения РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T21:04

2020-10-01T21:04

2020-10-01T21:04

россия

паводок в иркутской области

михаил мишустин

владимир путин

иркутская область

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил выделить 100 миллионов рублей на кредиты для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от наводнения в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> обеспечить выделение средств из федерального бюджета... в объеме 100 миллионов рублей в целях обеспечения доступными кредитными средствами субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области, произошедшего в 2019 году", - говорится в поручении.Доклад представить до 15 октября 2020 года.Ответственным назначен премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.

https://realty.ria.ru/20200908/putin-1576929990.html

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россия

иркутская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, паводок в иркутской области, михаил мишустин, владимир путин, иркутская область, экономика