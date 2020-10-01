https://ria.ru/20201001/pochta-1578046328.html
Россиянин не смог засудить "Почту России" за медлительность
Россиянину не удалось отсудить у "Почты России" компенсацию за не вовремя полученные письма, следует из решения Симоновского суда Москвы. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:21
2020-10-01T13:21
2020-10-01T14:41
почта россии
москва
соликамск
пермский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Россиянину не удалось отсудить у "<a href="http://ria.ru/organization_Pochta_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Почты России</a>" компенсацию за не вовремя полученные письма, следует из решения Симоновского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Согласно материалам дела, во-первых, родственник истца направил ему из Москвы в <a href="http://ria.ru/location_Solikamsk/" target="_blank" data-auto="true">Соликамск</a> письмо с некоей важной информацией, но до адреса оно шло 13 дней. Второй случай связан с шедшим две недели письмом из одного из судов Кубани.Истец возмутился, поскольку, по его сведениям, "контрольный срок доставки" в первом случае не должен был превышать семь дней, во втором — пять. В связи с этим он подал иск о защите прав потребителей, потребовав компенсацию в пять тысяч рублей."Истец ссылается на то, что ответчиком не были надлежащим образом выполнены взятые на себя обязательства по оказанию услуг почтовой связи", — отмечается в решении.Суд, однако, иск отклонил: оказалось, что по нормативам Минкомсвязи весь <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермский край</a> отнесен к труднодоступным территориям, "контрольные сроки" для которых увеличены до 21 дня.Также судья указал на то, что письма не были заказными, их не регистрировали, поэтому выяснить конкретные причины задержки уже не получится.Истец не согласился с этим мнением, однако Мосгорсуд отклонил жалобу — теперь решение вступило в силу.
https://ria.ru/20200611/1572802490.html
11
москва
соликамск
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
почта россии, москва, соликамск, пермский край, происшествия
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Россиянину не удалось отсудить у "Почты России
" компенсацию за не вовремя полученные письма, следует из решения Симоновского суда Москвы
.
Согласно материалам дела, во-первых, родственник истца направил ему из Москвы в Соликамск
письмо с некоей важной информацией, но до адреса оно шло 13 дней. Второй случай связан с шедшим две недели письмом из одного из судов Кубани.
Истец возмутился, поскольку, по его сведениям, "контрольный срок доставки" в первом случае не должен был превышать семь дней, во втором — пять. В связи с этим он подал иск о защите прав потребителей, потребовав компенсацию в пять тысяч рублей.
"Истец ссылается на то, что ответчиком не были надлежащим образом выполнены взятые на себя обязательства по оказанию услуг почтовой связи", — отмечается в решении.
Суд, однако, иск отклонил: оказалось, что по нормативам Минкомсвязи весь Пермский край
отнесен к труднодоступным территориям, "контрольные сроки" для которых увеличены до 21 дня.
Также судья указал на то, что письма не были заказными, их не регистрировали, поэтому выяснить конкретные причины задержки уже не получится.
Истец не согласился с этим мнением, однако Мосгорсуд отклонил жалобу — теперь решение вступило в силу.